В России готовятся к полной изоляции iPhone и Android-смартфонов

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Как выяснили «Ведомости», подконтрольный Роскомнадзору «Главный радиочастотный центр» (ГРЧЦ) собрался закупить 54 смартфона различных производителей, в том числе Apple, Samsung и Xiaomi. Поставщиком стала компания «Айти-ресурс», готовая продать нужные модели за 2,3 миллиона рублей.
В списке закупок двадцать смартфонов Apple, включая iPhone 11, iPhone 12, iPhone 13, iPhone 14 и их модификации. ГРЧЦ объясняет приобретение необходимостью проверки устройств на безопасность, наличие уязвимостей для слежки и работоспособность в случае отключения от зарубежных интернет-ресурсов. По всей видимости, специалисты будут проверять, смогут ли айфоны и андроид-смартфоны работать в «суверенном» рунете, изолированном от глобальной компьютерной сети (прежде всего от сервисов Apple и Google), какая часть функций сохранится у этих устройств, а какая исчезнет.
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Известно, что некоторые российские госорганы и ведомства начали запрещать своим сотрудникам использовать устройства Apple (в том числе iPhone и iPad) в рабочих целях. На повседневное использование эти запреты не распространяются.
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