В России готовятся к полной изоляции iPhone и Android-смартфонов

Александр

Фото: Unsplash 

Как выяснили «Ведомости», подконтрольный Роскомнадзору «Главный радиочастотный центр» (ГРЧЦ) собрался закупить 54 смартфона различных производителей, в том числе Apple, Samsung и Xiaomi. Поставщиком стала компания «Айти-ресурс», готовая продать нужные модели за 2,3 миллиона рублей.

В списке закупок двадцать смартфонов Apple, включая iPhone 11, iPhone 12, iPhone 13, iPhone 14 и их модификации. ГРЧЦ объясняет приобретение необходимостью проверки устройств на безопасность, наличие уязвимостей для слежки и работоспособность в случае отключения от зарубежных интернет-ресурсов. По всей видимости, специалисты будут проверять, смогут ли айфоны и андроид-смартфоны работать в «суверенном» рунете, изолированном от глобальной компьютерной сети (прежде всего от сервисов Apple и Google), какая часть функций сохранится у этих устройств, а какая исчезнет.

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Известно, что некоторые российские госорганы и ведомства начали запрещать своим сотрудникам использовать устройства Apple (в том числе iPhone и iPad) в рабочих целях. На повседневное использование эти запреты не распространяются.
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Комментарии

tellurian
+4874
tellurian
Ещё почитайте пару законов о связи, подписанные на днях.
Сегодня в 14:33
#
kardigan
+3120
kardigan
Не знаю, как там андроид, но вот apple скорее всего будет уже бесполезен…
Сегодня в 14:37
#
Misha Gynin
+73
Misha Gynin
Они бы лучше протестировали системы управления инфраструктурой городов, светофоры, кассы, городские телефоны, управление ТЭЦ, водоочисткой, телевидение и радио, и многое многое другое, оно всё прямо или косвенно требует ответы импортных ресурсов...
Сегодня в 14:38
#
tellurian
+4874
tellurian Misha Gynin
Парковки в Москве раньше работали через иностранные сервера. Оплата уходила за рубеж.
2 часа назад в 15:31
#
+4230
Gabriel tellurian
Деньги ни за какой рубеж не уходили , просто транзакции проходили через западные платежные системы( это я упрощённо) , не потому что враги кругом, просто на момент создания парковочных сервисов существующая структура через которую можно было проводить платежи не смогла бы эффективно обработать постоянно возрастающие объемы.
час назад в 16:57
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+4230
Gabriel Misha Gynin
Все что касается критической инфраструктуры уже как лет пять отвязано.
час назад в 17:00
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