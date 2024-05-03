В России начали производить смартфоны AYYA T1

Компании ООО «СмартЭкоСистема» концерна «Автоматика» (входит в холдинг «Росэлектроника» госкорпорации «Ростех») и ООО «НПО РТТ» (структура «Ростелекома») запустили линию по сборке «трастфонов» AYYA T1 — российских смартфонов с защитой от утечки данных. Устройства, произведённые на отечественном предприятии, уже можно заказать у производителя.
Особенность AYYA T1 — функция аппаратного отключения камер и микрофонов. Это предотвращает несанкционированный сбор информации и обеспечивает конфиденциальность. При этом сохраняются возможности доступа в интернет, использования мессенджеров и других важных функций. Производственную площадку ООО «НПО РТТ» создали по принципу бесперебойного производства. Её оснастили высокопроизводительным оборудованием для выпуска современных и технически сложных устройств. Благодаря этому в тесном сотрудничестве с партнёрами компания может реализовывать подобные проекты под ключ.
AYYA T1 выпускается в двух версиях — с Android 11 и российской операционной системой «Аврора». В смартфоне используется 8-ядерный чип MediaTek Helio P70, 4 ГБ оперативной памяти, 64-гигабайтный накопитель со слотом для карты памяти, IPS-экран диагональю 6,53 дюйма при разрешении HD+, двойная основная камера (12 + 5 Мп), фронтальная камера 13 Мп, сканер отпечатков пальцев и аккумулятор ёмкостью 4000 мА·ч с зарядкой через порт USB Type-C. Также в наличии модули Wi-Fi (IEEE 802.11 a/b/g/n/ac), Bluetooth 4.2, NFC, LTE, GPS и ГЛОНАСС.
AYYA T1 появился в продаже в начале 2022 года по цене 20-25 тысяч рублей и не стал популярен среди россиян, поэтому был снят с продажи в большинстве магазинов. Сейчас производитель реализует его в основном по заказам от организаций, в том числе по госзакупкам.
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