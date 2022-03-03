Депутаты Госдумы от «Единой России» Мария Бутина и Денис Майданов рассказали, что отказались от айфонов и приобрели себе смартфон AYYA T1, разработанный структурами Ростеха. Они призвали россиян последовать их примеру.
Российского в AYYA T1 мало, а точнее, почти ничего. В этом смартфоне используется процессор MediaTek Helio P70 и Android 11, а сборка производится в Китае. Производитель обещал в скором времени перевести это устройство на отечественную операционную систему KasperskyOS, но за четыре месяца, прошедших с момента выпуска смартфона в продажу, этого не произошло.
Отличительная особенность AYYA T1 заключается в наличии физического тумблера на боковой грани, который позволяет отключить камеры и микрофон, оставив нетронутыми все остальные функции.
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P.S. Не зря походу стремнуха эта Бутина столько в тюрьме страдала, как приехала сразу в Едро взяли, успех он такой)