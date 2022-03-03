







Депутаты Госдумы от «Единой России» Мария Бутина и Д енис Майданов рассказали, что отказались от айфонов и приобрели себе смартфон AYYA T1, разработанный структурами Ростеха. Они призвали россиян последовать их примеру.AYYA T1 продаётся в различных интернет-магазинах и на маркетплейсах. Он был представлен в прошлом году, и судя по количеству продаж и отзывов, не особо пользуется спросом. Google показывает, что недавно он стоил 14 990 рублей, а сейчас цена на него выросла до 24 990 рублей (без скидки якобы было 39 940 рублей — и это напрямую от официального дистрибутера).





Российского в AYYA T1 мало, а точнее, почти ничего. В этом смартфоне используется процессор MediaTek Helio P70 и Android 11, а сборка производится в Китае. Производитель обещал в скором времени перевести это устройство на отечественную операционную систему KasperskyOS, но за четыре месяца, прошедших с момента выпуска смартфона в продажу, этого не произошло.



Отличительная особенность AYYA T1 заключается в наличии физического тумблера на боковой грани, который позволяет отключить камеры и микрофон, оставив нетронутыми все остальные функции.







