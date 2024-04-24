Скоро состоится A2RL — первая гонка на болидах с ИИ у руля. Где ее посмотреть

Артем
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Соревнование может стать новой волной гоночного автоспорта.

Аbu Dhabi Autonomous Racing League (A2RL) — первое в мире гоночное соревнование автономных автомобилей. Оно пройдет в Абу-Даби — столице Объединенных Арабских Эмиратов. В отличие от «Формулы-1» успех гонки зависит не от мастерства пилота за рулем болида, а от грамотно написанного кода для искусственного интеллекта. 

В гонке участвуют восемь команд. Шансы у всех равны, поскольку в распоряжении программистов только автомобили марки Dallara Super Formula SF23 с одинаковым набором технологий и характеристик. 



Болид оснащен двигателем Honda или Toyota и двухлитровым турбонадувом, что позволяет развить скорость до 300 км/ч. Место пилота займет компьютер или центральный блок управления. Ситуацию на дороге будет отслеживать целый набор из сканеров и радаров, включая лидар, ультразвуковые датчики и гироскопы. Кроме того, ИИ-алгоритму придется осваивать маневры буквально на лету, с чем и должны справится инженеры-программисты.

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Гонка пройдет 27 апреля на трассе Яс-Марина, протяженностью 5 км. Участникам предстоит преодолеть 16 кругов, состоящих из 16 сложных поворотов. Следить за ходом трансляции можно в официальном YouTube-канале мероприятия. Время заезда будет объявлено позже.

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Источник:
YouTube
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