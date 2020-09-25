Samsung объявила о старте продаж Galaxy Z Fold2. Начиная с 25 сентября он будет доступен в официальных интернет и фирменных магазинах бренда, а также у партнеров по рекомендованной цене 179 990 руб. Кроме того, пользователи смогут приобрести устройство по программам Samsung Upgrade, трейд-ин или рассрочка 0%.
Напомним, Galaxy Z Fold2 — это уже второе устройство в серии. Оригинальный Fold вышел в прошлом году. Смартфон оснащается двумя AMOLED-экранами, внешний — 6,2 дюйма с разрешением 2260×816 пикселей и соотношением сторон 25:9, а внутренний — 7,6 дюйма с разрешением 2208×1768 пикселей и соотношением сторон 22,5:18. Новинка работает на базе процессора Snapdragon 865+ с 12 ГБ оперативной памяти.
Что касается камер, устройство получило фронталку на 10 МП, а основной модуль представлен тройной системой с широкоугольным датчиком 12 МП, телевиком на 12 МП и ультраширокоугольным объективом 12 МП.
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