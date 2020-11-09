NINETYGO Smart Heated Parka

Компания NINETYGO, принадлежащая Xiaomi, запустила в продажу на территории России новый продукт — зимнюю куртку-парку NINETYGO Smart Heated Parka. Главной особенностью новинки является плёнка из углеродных нанотрубок, которая позволяет обогревать зоны спины и шеи при подключении внешнего аккумулятора. 

NINETYGO Smart Heated Parka выполнена из водоотталкивающего материала, соответствующего стандарту влагозащиты IPX4 и на 80% состоит из натурального утиного пуха. Подогрев осуществляется спустя три секунды после подключения аккумулятора. Рекомендуемая ёмкость — от 10 000 мА·ч.
Первое поколение парки бренда NINETYGO было выпущено в 2019 году и получило награду за дизайн от экспертов немецкой премии iF. В 2020 году была выпущена усовершенствованная версия продукта, в которой были учтены пожелания пользователей, к тому же она пригодна для условий русской зимы. 

Приобрести NINETYGO Smart Heated Parka можно в онлайн-магазине TMall. В период с 11 по 13 ноября в рамках акции 11.11 будет действовать специальная цена 5 590 рублей. Первые покупатели получат в подарок Xiaomi Mi Power Bank 3.


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