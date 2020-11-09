В Китае операционная система Huawei называется Hongmeng, а для других стран выбрано более благозвучное название — HarmonyOS.
В скором времени компания Huawei выпустит HarmonyOS для смартфонов — собственную операционную систему, которая призвана заменить Android на её устройствах. HarmonyOS уже используется в некоторых гаджетах, а её вторая версия будет адаптирована специально под смартфоны и планшеты.
Президент отдела потребительского программного обеспечения Huawei Ван Чэнлу сообщил, то разработка HarmonyOS 2.0 для смартфонов и планшетов уже почти завершена. Его слова передал в китайской соцсети Weibo инсайдер с ником Digital Chat Station, написавший, что бета-тестирования новой платформы будет запущено 18 декабря 2020 года. Изначально экспериментальная прошивка будет доступна лишь некоторым моделям смартфонов и планшетов, а в течение января и февраля перечень поддерживающих её устройств будет значительно расширен.
Ван Чэнлу также якобы сказал, что компания планирует перенести HarmonyOS примерно на 90% смартфонов и планшетов, доступных в настоящее время на рынке под брендами Huawei и Honor. Это будет происходить постепенно в ближайшие несколько лет. Huawei разрабатывает HarmonyOS с прицелом не только на мобильные устройства, но и другие типы гаджетов: носимую электронику, ноутбуки, настольные компьютеры, системы умного дома, автомобили и пр. Разработка этой операционной системы началась ещё в 2016 году, задолго до проблем Huawei в США.
Ранее представители Huawei говорили, что HarmonyOS можно будет установить на те смартфоны, которые обновятся до EMUI 11 на базе Android или будут изначально выпущены с этой версией фирменной оболочки. Китайский сайт ITHome добыл инсайдерскую информацию — список процессоров, смартфоны с которыми в будущем можно будет перевести с Android на HarmonyOS.
Предварительный список устройств, которые получат совместимость с HarmonyOS 2.0:
Смартфоны Huawei
Huawei Mate 40
Huawei Mate 40 Pro
Huawei Mate 40 Pro+
Huawei Mate 40 RS Porsche Design
Huawei Mate X
Huawei Mate Xs
Huawei P40
Huawei P40 Pro
Huawei P40 Pro+
Huawei Mate 30 4G
Huawei Mate 30 Pro 4G
Huawei Mate 30 5G
Huawei Mate 30 Pro 5G
Huawei Mate 30 RS Porsche Design
Huawei Nova 8 (ещё не вышел)
Huawei Nova 8 Pro (ещё не вышел)
Huawei Nova 7 Pro 5G
Huawei Nova 7 5G
Huawei Nova 7 SE
Huawei P30
Huawei P30 Pro
Huawei Mate 20
Huawei Mate 20 Pro
Huawei Mate 20 X 4G
Huawei Mate 20 X 5G
Huawei Mate 20 RS
Huawei Nova 6 5G
Huawei Nova 6 SE
Смартфоны Honor
Honor V40 (ещё не вышел)
Honor 30 Pro
Honor 30 Pro+
Honor V30
Honor V30 Pro
Honor Play 4 Pro
Honor X10 5G
Honor 30
Honor 30S
Honor X10 5G
Honor 20 Pro
Honor 20
Honor 9X
Honor 9X Pro
Huawei находится под санкциями с мая 2019 года, но продолжает выпускать смартфоны, ноутбуки, смарт-часы и другие гаджеты. Власти США методично «душат» бизнес компании, поэтому она ограничена в закупке электронных компонентов, лицензировании технологий и ПО, а также в поставках оборудования для сетей 5G, причём не только в США, но и в ряде других стран.
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