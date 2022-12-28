Ноутбуки Компьютеры

В России предложили запретить иностранные ноутбуки и компьютеры

Александр



Гендиректор ООО «Айсиэл Техно» (бренд ICL) Евгений Степанов направил главе Министерства цифрового развития РФ Максуту Шадаеву письмо, в котором изложены предложения о поддержке российских производителей ноутбуков и компьютеров. Если они будут реализованы, в России станет затруднительно приобретать вычислительную технику иностранных торговых марок.

Господин Степанов предложил запретить ввоз ноутбуков и компьютеры производства Asus, Dell, HP, MSI, Lenovo и других иностранных брендов. Эти компании официально ушли с российского рынка, но торговые сети недавно наладили поставку их устройств методом параллельного импорта, русифицируя их на месте (например, с помощью наклеек на клавиатуру или лазерной гравировкой кнопок).

Степанов также предложил ввести утилизацизационный сбор на импортную вычислительную технику в размере 20% и направить эти средства на субсидирование российских производителей электроники. Среди других предложений — выдача льготных кредитов дистрибуторам и предоставление 20-процентного кэшбэка покупателям отечественных ноутбуков и компьютеров.

Некоторые участники рынка поддержали предложения Степанова, но нашлись и такие, которые указали, что запрет параллельного импорта зарубежной продукции приведёт к увеличению нелегальных поставок, сокращению ассортимента и росту цен.
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Источник:
Коммерсантъ
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Комментарии

Михаил Новиков
+3
Михаил Новиков
Может еще запретим иностранный язык в России и иностранцев?!
39 минут назад
#
+125
lokky
Предлагаю запретить ООО «Айсиэл Техно»!
16 минут назад
#
Denis1
+379
Denis1
Давно пора.
15 минут назад
#
tellurian
+4869
tellurian
Пусть делает качественный товар по приемлемой цене, клиенты сами придут.
А чужими руками конкурентов убирать не есть хорошо.
4 минуты назад
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