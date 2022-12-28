В России предложили запретить иностранные ноутбуки и компьютеры

Гендиректор ООО «Айсиэл Техно» (бренд ICL) Евгений Степанов направил главе Министерства цифрового развития РФ Максуту Шадаеву письмо, в котором изложены предложения о поддержке российских производителей ноутбуков и компьютеров. Если они будут реализованы, в России станет затруднительно приобретать вычислительную технику иностранных торговых марок.
Господин Степанов предложил запретить ввоз ноутбуков и компьютеры производства Asus, Dell, HP, MSI, Lenovo и других иностранных брендов. Эти компании официально ушли с российского рынка, но торговые сети недавно наладили поставку их устройств методом параллельного импорта, русифицируя их на месте (например, с помощью наклеек на клавиатуру или лазерной гравировкой кнопок).
Степанов также предложил ввести утилизацизационный сбор на импортную вычислительную технику в размере 20% и направить эти средства на субсидирование российских производителей электроники. Среди других предложений — выдача льготных кредитов дистрибуторам и предоставление 20-процентного кэшбэка покупателям отечественных ноутбуков и компьютеров.
Некоторые участники рынка поддержали предложения Степанова, но нашлись и такие, которые указали, что запрет параллельного импорта зарубежной продукции приведёт к увеличению нелегальных поставок, сокращению ассортимента и росту цен.