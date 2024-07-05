В России стартовали продажи планшета HUAWEI MatePad 11,5”S

Сегодня, 5 июля, в России начались продажи новых планшетов HUAWEI MatePad 11,5”S с экранами PaperMatte нового поколения, поддержкой аксессуаров с технологией NearLink и приложением для рисования GoPaint.
HUAWEI MatePad 11,5”S получил 11,5-дюймовый HD-дисплей HUAWEI FullView с разрешением 2800x1840 пикселей, частотой обновления до 144 Гц, покрытием PaperMatte нового поколения и соотношением сторон 3:2.
В планшете HUAWEI MatePad 11,5”S впервые представлено фирменное приложение GoPaint собственной разработки бренда. Оно предлагает широкий спектр полезных и удобных функций для рисования, а также множество инструментов для творчества, включая кисти, холсты и бумаги разного типа.
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Новый планшет HUAWEI MatePad 11,5”S представлен в трёх расцветках: сиреневой, серой и серебристой. Девайс весит всего 510 г, а его толщина составляет 6,2 мм.
HUAWEI MatePad 11,5”S PaperMatte с 8/256 ГБ памяти доступен в магазинах М.Видео и Эльдорадо по цене 35 999 рублей, а за 44 999 рублей можно приобрести планшет с фирменной клавиатурой HUAWEI. До 5 августа можно получить стилус HUAWEI M-Pencil (3-го поколения) или колонку HUAWEI Sound Joy.