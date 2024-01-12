В России заблокировали продажу ещё не выпущенного устройства Apple

Александр
Фото: Unsplash

Несколько дней назад компания Apple анонсировала старт продаж гарнитуры дополненной реальности Vision Pro. Тогда же в России начали появляться частные объявления, в которых предлагается оформить предзаказ этого устройства.

Vision Pro начнёт продаваться в США со второго февраля по цене 3499 долларов (около 320 тысяч рублей). У перекупщиков цены намного выше — от 400 до 800 тысяч рублей в зависимости от «жадности» и различных условий. Само собой, ни у кого из них нет в наличии этой новинки, они рассчитывают наладить её ввоз по схемам, отработанным на айфонах и другой электронике, которая официально не поставляется в Россию из-за санкций.

Неудивительно, что онлайн-барахолки начали блокировать объявления, в которых предлагается приобрести Vision Pro по предзаказу. Если новые объявления и появляются, их оперативно удаляют. Причина вполне понятна: раз у человека нет на руках товара и достоверно неизвестно, появится ли он, то и нет права предлагать такой товар, ведь иначе покупатель, отдавший свои деньги в качестве предоплаты, может остаться ни с чем. Сделки между частными лицами почти никак не регулируются законодательно, поэтому вернуть средства за неполученный гаджет было бы очень затруднительно. Очевидно, что объявления о продаже Vision Pro будут разрешены, как только это устройство будет выпущено официально и начнёт массово завозиться в Россию по различным схемам, в том числе частными лицами якобы для личного использования.
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Комментарии

kardigan
+3412
kardigan
Написано так, как будто её запретили совсем.
Сегодня в 10:25
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st00p1dm0nkey
+4190
st00p1dm0nkey
Александр, вам с Олегом нужно к врачу сходить, чтобы он выписал таблетки 💊 от идиотских заголовков.
У одного правительство не смогло отучить россиян от айфон, у другого в России заблокировали продажи маски эпловской🥽…
час назад в 11:59
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