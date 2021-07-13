Завтра в российских магазинах появится свежая партия PlayStation 5. Эта консоль выпущена несколько месяцев назад, но она по-прежнему в большом дефиците, поэтому приобрести её по рекомендованной цене почти невозможно, а на Avito и других площадках она продаётся перекупами с огромной наценкой.
Свежая партия PlayStation 5 появится 14 июня в 10 утра в магазинах DNS. Оформить покупку можно будет только на сайте сети, идти за консолью в офлайн-магазины бессмысленно — она туда просто не успеет добраться. Скорее всего вся новая партия PlayStation 5 будет моментально раскуплена спекулянтами, как бывало уже не раз. Впрочем, это не означает, что может повезти и обычным покупателям, если достаточно быстро ткнуть на кнопку покупки.
PlayStation 5 несколько раз дорожала, но даже после увеличения цены сохраняется дефицит. Бездисковый вариант «продаётся» в крупных торговых сетях за 41 тысячу рублей, а версия с приводом дисков за 50 тысяч рублей. Примечательно, что по завышенным ценам эти консоли перепродаются не только на вторичном рынке, но и на маркетплейсах — там, например, бездисковая версия PlayStation 5 стоит 60 тысячу рублей, а это почти на 20 тысяч рублей выше рекомендованной производителем цены. Некоторые маркетплейсы борются с такими перекупами и запрещают им выставлять PlayStation 5 на продажу.
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