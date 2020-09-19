





Samsung и Huawei — два производителя, которые продолжают регулярно выпускать планшеты на Android в 2020 году. Южнокорейская компания недавно выпустила Galaxy Tab S7 и Galaxy Tab S7+ в качестве флагманских устройств. Теперь, судя по утечкам, Samsung готовится к запуску планшета Galaxy Tab Active 3.Новинка станет преемником Galaxy Tab Active 2, который вышел в 2017 году. Планшеты серии Active ориентированы на различные отрасли промышленности, поэтому между запуском новых моделей проходит довольно большой интервал в 3 года. Если вы вдруг забыли, первое устройство в этом модельном ряду было представлено в декабре 2014 года.Модель серии Active 2020 года заметили в результатах бенчмарка Geekbench с номером модели SM-T575 в июле на базе процессора Exynos 9810 в сочетании с 4 ГБ оперативной памяти и операционной системой Android 10. Этот чипсет дебютировал в Galaxy S9 в 2018 году.Сообщается, что устройство будет сертифицировано по стандарту MIL-STD 810 на предмет надежности и будет доступен в конфигурациях накопителя с 64 ГБ и 128 ГБ. Также будет возможность выбрать модель с модемом LTE.Что касается экрана, новинка получит 8-дюймовую TFT ЖК-панель с разрешением 1920 × 1200. Под ним разместятся три физические клавиши для навигации по операционной системе. Устройство будет поставляться с Bluetooth 5.0, а также будет поддерживать S Pen с возможностью дистанционного управления.Если верить утечке, Galaxy Tab Active 3 получит батарею с ёмкостью 5050 мАч. Дата запуска гаджета пока неизвестная. Поскольку это нишевый продукт, Samsung, скорее всего, представит его на своём сайте без каких-либо специальных мероприятий.