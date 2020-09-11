Apple заказала большую партию гибких экранов у Samsung по эксклюзивному контракту на год. Вероятно, компании пришли к такому соглашению, чтобы конкуренты не получили доступ к этой технологии. Об этом сообщил инсайдер Ice Universe.
Таким образом можно сделать вывод, что купертиновцы работают над складным устройством в форм-факторе Galaxy Z Fold 2. Это может быть гибридный iPhone, совмещающий функции смартфона и планшета. Зная Apple, вероятно, компания может пойти совершенно другим путем, выпустив складной iPad в компактных размерах.
Возможно, Apple находится в ожидании снижения стоимости и технологии гибких экранов, а также роста практичности их применения и совершенствования конструкции. Samsung её значительно прокачала к выпуску Galaxy Z Fold 2, поскольку с момента запуска не обнаружилось серьезных проблем, чего нельзя сказать о первой версии.
Скорее всего, не стоит ожидать от Apple анонсов складного устройства в ближайший год. Учитывая эксклюзивность контракта, другие производители не смогут покупать у Samsung такие экраны, а в отрасли не так много производителей подобных дисплеев.
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Это к вопросу о развитии человечества: может быть ещё кто-то что-то купил и выбросил? ...и об иностранных инвестициях, мы ведь так думаем: приедут, вложатся, технологии привезут, всё расцветёт...