В сети появилась фотография iPhone 16 Pro в новом чёрном цвете

Фархад
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Вслед за вчерашним снимком муляжей базовых моделей iPhone 16 в 5 разных расцветках, инсайдер Сонни Диксон поделился фотографией iPhone 16 Pro в трёх цветах.

На изображении представлен iPhone 16 Pro в белом, сером и чёрном цвете. По данным инсайдеров в этом году чёрный Space Black станет темнее, чем iPhone 15 Pro в цвете Black Titanium.

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Также интересно, что серый цвет в новой линейке будет более насыщенным, чем Natural Titanium в iPhone 15 Pro. Интересно, что «розовый титан» мы так и не увидели, хотя многочисленные инсайдеры и аналитики ожидают выхода этой расцветки.

Ожидается, что Apple представит смартфоны серии iPhone 16 и другие новые гаджеты в сентябре.
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Источник:
9to5Mac
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Комментарии

+9
zaba77
Ага, не забудь включить VPN при желании посмотреть презентацию на недавно уничтоженном в РФ Ютьюб, «Ибо неча» как выразилась одна…. Ибо нечаго не увидите из-за «железного занавеса 2.0»
Вчера в 20:57
#
+937
Paspartu zaba77
На официальном сайте apple можно смотреть
Вчера в 21:12
#
+4
Алекто zaba77
А чего там смотреть то? Каждый год одно и тоже и одни и те же слова ( великолепно, невероятно, магия….).
Вчера в 22:19
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