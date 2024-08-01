В сети появилась фотография iPhone 16 Pro в новом чёрном цвете

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Вслед за вчерашним снимком муляжей базовых моделей iPhone 16 в 5 разных расцветках, инсайдер Сонни Диксон поделился фотографией iPhone 16 Pro в трёх цветах.На изображении представлен iPhone 16 Pro в белом, сером и чёрном цвете. По данным инсайдеров в этом году чёрный Space Black станет темнее, чем iPhone 15 Pro в цвете Black Titanium.Также интересно, что серый цвет в новой линейке будет более насыщенным, чем Natural Titanium в iPhone 15 Pro. Интересно, что «розовый титан» мы так и не увидели, хотя многочисленные инсайдеры и аналитики ожидают выхода этой расцветки.Ожидается, что Apple представит смартфоны серии iPhone 16 и другие новые гаджеты в сентябре.