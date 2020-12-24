





Марк Гурман из Bloomberg рассказал, какой будет приставка Apple TV 4K следующего поколения и когда она появится. По его данным, Apple выпустит её в 2021 году, и в ней будет довольно много изменений и нововведений.Новая модель Apple TV 4K получит более производительный процессор A14 Bionic, тот же самый, что ранее использовался в iPhone 12 и iPad Air. Его производительности будет достаточно для запуска требовательных игр. Apple TV 4K будет впервые позиционироваться в качестве геймерской приставки. Это вполне логично, ведь на ней доступен кроссплатформенный игровой сервис Apple Arcade.Apple также изменит пульт, который входит в комплектацию Apple TV 4K. Он и сейчас довольно удобный, в том числе благодаря поддержке голосового ассистента Siri, но ожидается, что в него будут встроены возможности для управления играми.Гурман не говорит, когда именно Apple выпустит обновлённую модель Apple TV 4K. Ожидается, что это может произойти в первой половине следующего года.