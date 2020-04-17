Клиенты Сбербанка обнаружили в приложении «Сбербанк Онлайн» незнакомые номера телефонов, к которым привязана их карта. В службе поддержки банка по телефону рассказали, что это их собственные устаревшие номера, которые они ранее указывали в качестве резервных.На горячей линии Сбербанка посоветовали самостоятельно удалить эти номера. Представители банка подтвердили эту рекомендацию, подчеркнув, что с этих телефонов нельзя получить доступ к данным клиента, смс-оповещения и пароли на них не приходят.Судя по всему, инцидент с незнакомыми номерами носит массовый характер. Сообщается, что в данный момент из-за большого количества поступающих звонков контактный центр Сбербанка перегружен. В связи с этой ситуацией банк проводит проверку.