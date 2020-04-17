Клиенты Сбербанка обнаружили в приложении «Сбербанк Онлайн» незнакомые номера телефонов, к которым привязана их карта. В службе поддержки банка по телефону рассказали, что это их собственные устаревшие номера, которые они ранее указывали в качестве резервных.
На горячей линии Сбербанка посоветовали самостоятельно удалить эти номера. Представители банка подтвердили эту рекомендацию, подчеркнув, что с этих телефонов нельзя получить доступ к данным клиента, смс-оповещения и пароли на них не приходят.
Судя по всему, инцидент с незнакомыми номерами носит массовый характер. Сообщается, что в данный момент из-за большого количества поступающих звонков контактный центр Сбербанка перегружен. В связи с этой ситуацией банк проводит проверку.
На горячей линии Сбербанка посоветовали самостоятельно удалить эти номера. Представители банка подтвердили эту рекомендацию, подчеркнув, что с этих телефонов нельзя получить доступ к данным клиента, смс-оповещения и пароли на них не приходят.
Судя по всему, инцидент с незнакомыми номерами носит массовый характер. Сообщается, что в данный момент из-за большого количества поступающих звонков контактный центр Сбербанка перегружен. В связи с этой ситуацией банк проводит проверку.
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Но хочу отметить одно,это номер привязал не сбербанк,а сами когда либо.
Это вина Сбербанка, поменяли Настройки, все не предусмотрев.
Если кому то действительно нужен дополнительный номер, он всегда может его добавить сам.
А не как сделал Сбербанк, типо восстановив информацию неактуальна
На эти старые номера ничего не проходит. Можно особо не парится.