Сбербанк
Клиенты Сбербанка обнаружили в приложении «Сбербанк Онлайн» незнакомые номера телефонов, к которым привязана их карта. В службе поддержки банка по телефону рассказали, что это их собственные устаревшие номера, которые они ранее указывали в качестве резервных.

На горячей линии Сбербанка посоветовали самостоятельно удалить эти номера. Представители банка подтвердили эту рекомендацию, подчеркнув, что с этих телефонов нельзя получить доступ к данным клиента, смс-оповещения и пароли на них не приходят.

Судя по всему, инцидент с незнакомыми номерами носит массовый характер. Сообщается, что в данный момент из-за большого количества поступающих звонков контактный центр Сбербанка перегружен. В связи с этой ситуацией банк проводит проверку.


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Источник:

Meduza Meduza

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