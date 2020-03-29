По данным The Wall Street Journal, власти США установили слежку за перемещением граждан страны, чтобы понять маршруты распространения коронавирусной инфекции. Слежка автоматизирована постоянным получением информации о геолокации смартфонов.
Данные о геолокации предоставляют не операторы сотовой связи и разработчики операционных систем для смартфонов (Google и Apple), а рекламодатели, размещающие баннеры в мобильных приложениях. Информация обезличена — власти видят только маршрут обладателя устройства, но не знают, кому оно принадлежит. Слежка ведётся в 500 крупных городов США.
В США подтверждено более 120 тысяч случаев заражения коронавирусом COVID-19. Заражённые есть во всех штатах страны.
Аналогичные меры по отслеживанию телефонов в скором времени могут быть введены в России. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин обязал Минкомсвязи разработать систему отслеживания людей, контактировавших с заражёнными вирусом COVID-19. Он н также распорядился рассылать гражданам РФ информацию о том, что они контактировали с заболевшим человеком, и передавать эти сведения в региональные штабы по борьбе с коронавирусом. Система по сбору данных о взаимодействии граждан будет основана на информации от сотовых операторов о геолокации телефонов конкретных людей.
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