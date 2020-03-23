Геолокация

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин обязал Минкомсвязи разработать систему отслеживания людей, контактировавших с заражёнными вирусом COVID-19. Эта система должна быть запущена до 27 марта.

Мишустин также распорядился рассылать гражданам ФР информацию о том, что они контактировали с заболевшим человеком, и передавать эти сведения в региональные штабы по борьбе с коронавирусом.

Система по сбору данных о взаимодействии граждан будет основана на информации от сотовых операторов о геолокации телефонов конкретных людей.

22 марта министерство здравоохранения Израиля выпустило мобильное приложение отслеживает местонахождение людей и устанавливает, пересекались ли они в последние 14 дней с теми, кто болен коронавирусной инфекцией. Аналогичное приложение выпустили власти Ирана, но оно следит гражданами страны тайно без их ведома.

По состоянию на 23 марта коронавирусом COVID-19 были заражены 341365 человек, из них 14759 погибли, 98 866 излечились. В России зафиксировано 438 заражений (+71 за сутки). Больше всего заболевших в Москве — 262 человека.


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