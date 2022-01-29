Apple готовит iPhone SE третьего поколения — в сети уже появилась информация о пока самой громкой премьере компании в этом году, презентация состоится в марте.

Это не единственное новое устройство компании, о котором в сети есть информация. Собрали все, что известно о грядущих премьерах Apple.

iPhone SE

Есть два варианта его внешнего вида: либо точная копия второго поколения с экраном на 4,7 дюйма и широкой рамкой, либо же визуально клон XR с тонкой рамкой и Face ID. Журналисты-инсайдеры больше склоняются к первому варианту.

В этом случае смартфон получит Touch ID. Основная причина обновления смартфона — поддержка 5G, которой нет у актуальной версии SE. В остальном компания не собирается радикально переосмыслять свой самый доступный смартфон.

iPad Air

Планшет получит минорное обновление. Все логично: в 2020 году Apple масштабно обновила линейку, а в следующем поколении будет дорабатывать мелочи или просто актуализирует планшет с точки зрения характеристик. Из нововведений будет добавлен чип A15 Bionic, стоящий в актуальных моделях айфонов, что увеличит мощность устройства.

В остальном параметры будут теми же. Планшет получит экран LCD с диагональю 10,9 дюйма, порт USB-C и Touch ID, совмещенный с кнопкой питания. Камера останется одинарной с разрешением 12 МП.

iMac Pro

В 2020 году компания обновила iMac, радикально освежив дизайн и интегрировав в него процессор M1. В этом году она продолжит редизайн моноблоков, выпустив 27-дюймовый iMac Pro.

Устройство получит экран mini-LED с технологией ProMotion, которая позволит автоматически изменять частоту обновления в зависимости от типа отображаемого контента. Процессорами будут M1 Pro и M1 Max в зависимости от комплектации.

Mac mini

Еще одно минорное обновление. Это устройство было одним из первых, что вышли с процессором Apple Silicon. Теперь же компания собирается выпустить апдейт с увеличенной мощностью.

Он также как и iMac Pro 27 будет работать на процессорах M1 Pro или M1 Max в зависимости от комплектации. Кроме того, у него будет увеличено количество портов: четыре USB-C, два USB-A, один Ethernet и один HDMI.

Apple Watch Series 8

У компании большие планы на смарт-часы, в сети масса слухов о новых технологиях. И тем не менее, не факт, что все они появятся в 2022 году.

Apple Watch Series 8 могут получить новые функции для анализа здоровья, включая измерение температуры тела и обнаружение апноэ во сне. Возможны более продвинутые функции, например, мониторинг уровня глюкозы в крови и измерение артериального давления, хотя, возможно, они появятся позже.

MacBook Air

Одна из самых ярких премьер Apple в этом году, ноутбук сильно изменится относительно актуального поколения. Согласно появляющимся слухам, на ноутбук вернутся порты, рамки станут уже относительно Air (2020), появится «челка». Изменится и корпус — вместо «клиновидного» он получит равномерный.

С начала года стало известно, что ноутбук получит несколько вариантов расцветок, и они будут выполнены в том же стиле, что и новый iMac 24. Функциональной роли это изменение не несет, зато делает ноутбуки визуально более бодрыми и привлекательными.

iPad Pro

Apple также может обновить iPad Pro в 2022 году. По слухам, компания может добавить экран mini-LED в 11-дюймовую модель. Напомним, в 2021 году его получила только 12,9-дюймовая версия.

Другим нововведением будет стеклянная задняя панель, которая позволит добавить поддержку беспроводной и реверсивной зарядок. Вторая возможность позволит заряжать мелкие аксессуары, вроде AirPods.

Модельный ряд iPhone 14

У основного продукта Apple основным нововведением будет замена «челки» на отверстия в дисплее. В 2021-м компания сделала ее меньше, кажется, на этом она не успокоилась.

Из минусов — в модельном ряде iPhone 14 только смартфоны Pro и Pro Max получат LTPO-экран со 120 Гц. Возможно, у всех четырех моделей экран со 120 Гц будет только в серии iPhone 15, которую выпустят в 2023 году.





