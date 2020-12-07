Компания «Открытая мобильная платформа» выпустила новую версию мобильной операционной системы «Аврора». Релиз носит номер 3.2 и кодовое имя «Пенза». Обновление получило сертификаты ФСБ России (АК2/КС2) и ФСТЭК России (А4/УД4), а также увеличенный до трёх лет цикл поддержки.
Часть нововведений связана с информационной безопасностью. Например, появился режим администратора, позволяющий локально контролировать системные возможности устройства и настройки пользователей, встроенный валидатор, проверяющий приложения на наличие необходимых сертификатов, а также улучшена защита от перепрошивки смартфона или планшета.
Добавлено несколько встроенных приложений, в том «Криптозаметки» (с шифрованием данных на устройстве) «Погода» и «Диктофон». Появилась светлая тема оформления и поддержка пуш-уведомлений на системном уровне, а в клавиатуре реализован предиктивный ввод. Кроме того, в «Авроре» теперь есть поддержка специального API, обеспечивающего возможность работы средств антивирусной защиты, удовлетворяющих требованиям ФСТЭК России («Лаборатория Касперского» и «Доктор Веб» уже используют новое API для своих приложений на этой платформе).
«Аврора» версии 3.2 поддерживает работу сторонних средств криптографической защиты информации (VPN-плагинов). В настоящее время доступны плагины ViPNet Client от компании «ИнфоТеКС» и «Континент АП» от «Кода безопасности». Также поддерживается двухфакторная аутентификация с помощью токенов от компаний «Актив» (Рутокен) и «Аладдин Р.Д.» (JaCarta), возможно использование электронной подписи с помощью ключей, записанных на токене.
«Аврору» версии 3.2 можно установить на смартфоны INOI R7, Qtech QMP-M1-N, Blackview BV6000s, MiG C55 и планшеты INOI T8, «Аквариус» NS208, «Аквариус Cmp» NS220 и «БайтЭрг» МВK-2020. Планшеты с этой операционной системой будут использоваться в ближайшие годы при всероссийской переписи населения. Раньше для обновления устройство с «Авророй» было необходимо подключать к компьютеру кабелем, а теперь новая прошивка скачивается по Wi-Fi и устанавливается с сохранением данных.
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