В WhatsApp появится возможность рассылать фото и видео сразу нескольким контактам. Об этом сообщает WABetaInfo.Просто выберите нужный файл в чате. Из него вы сможете отправить его сразу множеству контактов. Пока функция доступна в бета-версии, о возможности ее появления в стабильной не сообщается.Потенциальное нововведение не стыкуется с политикой компании в последние несколько лет. Она боролась с рассылкой фейковых новостей, и поэтому ограничивала пересылку сообщений и отмечала факт того, что он был отправлен из другого чата. Например, в январе 2019 года количество пересылок одного сообщения было ограничено до пяти в сутки.Ранее сообщалось, что WhatsApp обновит интерфейс видеовызовов. В обновленном разработчики рациональнее отнеслись к свободному пространству на экране пользователя. В частности, дизайн этой части приложения будет больше ориентирован на групповые видеовызовы.