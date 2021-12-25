В WhatsApp появится возможность рассылать фото и видео сразу нескольким контактам. Об этом сообщает WABetaInfo. 

Просто выберите нужный файл в чате. Из него вы сможете отправить его сразу множеству контактов. Пока функция доступна в бета-версии, о возможности ее появления в стабильной не сообщается. 

Потенциальное нововведение не стыкуется с политикой компании в последние несколько лет. Она боролась с рассылкой фейковых новостей, и поэтому ограничивала пересылку сообщений и отмечала факт того, что он был отправлен из другого чата.  Например, в январе 2019 года количество пересылок одного сообщения было ограничено до пяти в сутки.

Ранее сообщалось, что WhatsApp обновит интерфейс видеовызовов. В обновленном разработчики рациональнее отнеслись к свободному пространству на экране пользователя. В частности, дизайн этой части приложения будет больше ориентирован на групповые видеовызовы. 


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Источник:

WABetaInfo WABetaInfo

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