Xiaomi подала в Национальное управление интеллектуальной собственности Китая (CNIPA) документы для регистрации патента на использование звуковой зарядки. Устройство будет применять звук и различные компоненты для зарядки смартфонов и других устройств, провода для этого не понадобятся.
Девайс будет состоять из звукового зарядного устройства, способного собирать звук, устройства для хранения энергии и электронного устройства. Механизм зарядки: аксессуар будет преобразовывать звуковую энергию в электрическую.
Технология звуковой зарядки находится на ранней стадии развития. Эксперты считают шаг Xiaomi рисковым и амбициозным. Так, у компании будет шанс показать первую в мире зарядку, питающую устройства с помощью звука.
Индустрия смартфонов активно ищет альтернативу имеющимся в эксплуатации зарядкам: проводной и беспроводной, когда смартфон кладется на док-станцию. Ранее Motorola начала разработку беспроводной зарядки для смартфонов, с помощью которой устройство можно будет питать энергией без физического контакта. Для этого будет применяться технология RF Lensing. С ее помощью смартфон можно заряжать на расстоянии до 9 футов или до 2,7 метра.
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