Xiaomi подала в Национальное управление интеллектуальной собственности Китая (CNIPA) документы для регистрации патента на использование звуковой зарядки. Устройство будет применять звук и различные компоненты для зарядки смартфонов и других устройств, провода для этого не понадобятся. 

Девайс будет состоять из звукового зарядного устройства, способного собирать звук, устройства для хранения энергии и электронного устройства. Механизм зарядки: аксессуар будет преобразовывать звуковую энергию в электрическую. 

Технология звуковой зарядки находится на ранней стадии развития. Эксперты считают шаг Xiaomi рисковым и амбициозным. Так, у компании будет шанс показать первую в мире зарядку, питающую устройства с помощью звука. 

Индустрия смартфонов активно ищет альтернативу имеющимся в эксплуатации зарядкам: проводной и беспроводной, когда смартфон кладется на док-станцию. Ранее Motorola начала разработку беспроводной зарядки для смартфонов, с помощью которой устройство можно будет питать энергией без физического контакта. Для этого будет применяться технология RF Lensing. С ее помощью смартфон можно заряжать на расстоянии до 9 футов или до 2,7 метра.


iGuides в Telegram — t.me/igmedia
iGuides в Яндекс.Дзен — zen.yandex.ru/iguides.ru

Источник:

GizmoChina GizmoChina

Ссылки по теме:

Раскрыты секретные данные о следующем флагмане Xiaomi Раскрыты секретные данные о следующем флагмане Xiaomi

Xiaomi Mi 6 2017 года догнал iPhone по долговечности. Названо число владельцев легендарного смартфона Xiaomi Mi 6 2017 года догнал iPhone по долговечности. Названо число владельцев легендарного смартфона

Это отчаяние: Xiaomi Mi 11 попытались охладить под краном. Вот что получилось Это отчаяние: Xiaomi Mi 11 попытались охладить под краном. Вот что получилось