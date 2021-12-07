



Компания Xiaomi пополнила линейку телевизоров моделью TV ES50 2022. В пересчёте на российскую валюту она будет продаваться за 28 тысяч рублей, то есть примерно как смартфон среднего уровня.



В Xiaomi TV ES50 2022 используется 50-дюймовая матрица с разрешением 4K (3840×2160 пикселей), частотой обновления 60 Гц, углом обзора 178 градусов, поддержкой Dolby Vision и 94-процентным охватом цветового пространства DCI-P3. Экран поддерживает технологию динамической компенсации качества изображения MEMC, за счёт чего картинка выглядит чёткой и плавной даже в динамичных сценах.



Что касается других технических параметров, в этом телевизоре установлен 4-ядерный процессор с ядрами ARM Cortex-A55 и графический чип ARM Mali G52 (2EE) MC1, которые работают с 2 ГБ оперативной памяти и 32-гигабайтным накопителем в связке с оболочкой MIUI на базе Android TV. Среди других модулей — Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 5.0 LE, три разъёма HDMI, два порта USB, интерфейс S/PDIF, сетевой контроллер Ethernet и аудиосистема мощностью 25 Вт с поддержкой технологий DTS-HD и Dolby Audio.



Xiaomi TV ES50 2022 появится в продаже в ряде стран в ближайшие недели. Будет ли этот телевизор поставляться в Россию через официальные каналы, пока неизвестно.







