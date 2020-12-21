









В прошлом году Xiaomi всех удивила, представив концепт смартфона Mi Mix Alpha с дисплеем «водопад». Это устройство так и не пошло в массовое производство. Спустя более года появился патент китайской компании, в котором описывается смартфон с похожим дизайном.Новый патент был обнаружен сайтом LetsGoDigital. Согласно публикации, компания зарегистрировала его в WIPO (Всемирное ведомство интеллектуальной собственности). Документация к нему была опубликована 18 декабря 2020 года.Заявка содержит 16 эскизов, подробно описывающих безграничный дисплей. В отличие от Mi Mix Alpha, этот дизайн не содержит вертикальную рамку сзади для модуля камеры. Вместо этого концепт оснащается выдвижной системой с тремя объективами и двойной светодиодной вспышкой.В верхней части телефона также есть клавиша включения и отверстие для дополнительного микрофона. На нижней чести расположены порт USB-C, решетка динамика, отверстие для основного микрофона и даже разъем для наушников 3,5 мм.Стоит отметить, что, скорее всего, этот концепт не будет запущен в массовое производство по аналогии с Mi Mix Alpha. Также стоит отметить, что концепт изображается с выдвижной камерой, а эти системы производители сейчас стараются избегать.