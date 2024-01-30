Нашли на AliExpress удобный пауэрбанк с MagSafe от UGREEN для просмотра видосов

Олег

UGREEN


Продолжаем делиться необычными и полезными находками с AliExpress. На этот раз попался отличный магнитный пауэрбанк.

Аксессуар продает известный китайский бренд UGREEN. Заявленная емкость пауэрбанка — 10 000 мАч, это значит, что «на отдачу» можно рассчитывать примерно на 6 200 мАч. У товара сразу несколько удобных фишек: быстрая беспроводная зарядка, поддержка MagSafe и подставка для телефона.

UGREEN

UGREEN

Максимальная выходная мощность девайса — 22,5 Ватт, она достигается при кабельном подключении. Если использовать «беспровод», то максимально он выдаст до 15 Ватт. Толщина корпуса составляет всего 19 мм, а габариты — 164 х 85 мм. Магнитное крепление MagSafe позволит удобно использовать iPhone прямо во время зарядки, а ножка-подставка — смотреть видео.

UGREEN

Купить внешний аккумулятор UGREEN можно на AliExpress по этой ссылке. Не забудьте взять купон на странице товара. 


Реклама
ООО «Алибаба.ком (РУ)»
ИНН: 7703380158

0
iGuides в Яндекс.Дзен —  zen.yandex.ru/iguides.ru
iGuides в Telegram — t.me/iguides
iGuides в VK —  vk.com/iguides
Cсылки по теме:
UGREEN представила GaN-зарядки с глазами — вы умрете от умиления!
Как зарядить iPhone 15 максимально быстро через USB-С
8 самых надежных и практичных GaN-зарядок с AliExpress для iPhone, Android, планшетов и ноутбуков
Купить рекламу

Рекомендации

Рекомендации

В России появился новый сервис с доставкой товаров напрямую из Китая
Стало известно, как сотрудники Apple называют Android между собой
Эти 39 смартфонов Samsung Galaxy скоро получат OneUI 6.0 и Android 14
Самую свежую Windows 11 23H2 теперь может скачать любой желающий

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии

tellurian
+2663
tellurian
Дизайн у анкер взяли. Они несколько лет назад такой сделали. Я до этого такие не видел.
Сегодня в 16:39
#
–585
Stylus
югрин,к сожалению, подорожал очень сильно, за пару лет. Уже не так интересен, как раньше. Был топ за свои деньги.
Сегодня в 16:59
#
tellurian
+2663
tellurian Stylus
Главное качество не снижает. Это важнее. Но скоро цены на китайцев будут как у оригинала. Это удивляет.
2 часа назад в 17:57
#
+831
Paspartu
Для меня потолок 5000мАч.
Для большего уже сумка нужна.
Сегодня в 17:08
#
tellurian
+2663
tellurian Paspartu
Они маленькие и удобные.
2 часа назад в 17:57
#
+27
Smerch777S
Неточность в обзоре! «Беспровод» выдает 7,5вт для iPhone!!!!!
15 он выдаст, только для андроида!
26 минут назад
#
Олег Воронин
+2258
Олег Воронин Smerch777S
Если использовать «беспровод», то максимально он выдаст до 15 Ватт.
Внимательнее
7 минут назад
#
Купить рекламу