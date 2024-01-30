Нашли на AliExpress удобный пауэрбанк с MagSafe от UGREEN для просмотра видосов

Продолжаем делиться необычными и полезными находками с AliExpress. На этот раз попался отличный магнитный пауэрбанк.
Аксессуар продает известный китайский бренд UGREEN. Заявленная емкость пауэрбанка — 10 000 мАч, это значит, что «на отдачу» можно рассчитывать примерно на 6 200 мАч. У товара сразу несколько удобных фишек: быстрая беспроводная зарядка, поддержка MagSafe и подставка для телефона.
Максимальная выходная мощность девайса — 22,5 Ватт, она достигается при кабельном подключении. Если использовать «беспровод», то максимально он выдаст до 15 Ватт. Толщина корпуса составляет всего 19 мм, а габариты — 164 х 85 мм. Магнитное крепление MagSafe позволит удобно использовать iPhone прямо во время зарядки, а ножка-подставка — смотреть видео.
Купить внешний аккумулятор UGREEN можно на AliExpress по этой ссылке. Не забудьте взять купон на странице товара.
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