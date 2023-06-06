Apple официально похоронила культовый девайс. Он больше не вернется

Олег

iMac Pro

Фото: 9to5Mac

На прошедшей вчера конференции WWDC 2023 компания Apple показала несколько новых компьютеров Mac. Но обратить особое внимание стоит лишь на один релиз — это Mac Pro с чипом Silicon M2 Ultra. После его представления со сцены прозвучала фраза: «На этом переход Mac на платформу Silicon полностью завершен».

Действительно, на текущий момент чипы Silicon получили MacBook Air, MacBook Pro, Mac mini, Mac Pro и iMac. Однако внимательный зритель мог задаться вопросом: а как же iMac Pro? Все забыли о профессиональном моноблоке в стильном черном корпусе?

Этот вывод напрашивался уже давно, но вчера Apple официально, хоть и косвенно, подтвердила: iMac Pro больше не обновится. Эта модель похоронена в истории. Упоминания об iMac Pro удалены с официального сайта компании.

Мысль о том, что Apple забросила iMac Pro, зародилась в умах фанатов в момент релиза монитора Pro Display XDR и укрепилась с выходом Mac Studio. Два эти устройства вместе как раз и составляют полноценную замену iMac Pro: качественный дисплей с паре с производительным «железом». Конечно, эти составляющие больше не в одном корпусе — это, пожалуй, единственный минус такого «заменителя».

Поскольку «переход Mac на платформу Silicon полностью завершен», можно больше не ждать iMac Pro с чипом Apple. Похоже, что этот компьютер окончательно ушел в историю. Любопытно, что базовый iMac тоже давно не обновлялся: самая свежая версия продается с самым первым чипом M1 и 8 Гб оперативной памяти. Возможно, Apple сочла форм-фактор iMac второстепенным в своей новой стратегии развития. 

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Комментарии

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Культ предполагает как минимум массовость поклонников тут скорее была секта избранных пользователей аймак про, вот вся линейка аймаков это культ но ее ж не похоронили, ох уж эти заголовки, ох уж эти заголовщики.
2 часа назад в 12:28
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tellurian
+4968
tellurian
Не думаю, что много кто огорчится.
Кому очень надо перейдут на мак про.
Кого не устроит, уйдут на другое железо.
2 часа назад в 12:30
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