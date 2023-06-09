«Богачи» требуют от Blizzard отделить «нищих» игроков в Diablo IV

Теперь, когда Diablo позволяет игрокам издания для нищих насладиться славой, которая есть у нас, владельцев Ultimate-версии, можем ли мы получить небольшую уступку, чтобы не разделять сессии с отвратительными плебеями?

Пользователь Reddit под ником noahgs развёл настоящую классовую войну, высказав мнение, что «элита», оформившая предзаказ на премиум-издание Diablo IV, должна играть отдельно от плебеев, которые потратили на тайтл сущие копейки.Реддитор обратился к Blizzard с требованием создать отдельные сервера для владельцев Diablo IV Ultimate Edition. Он совсем не в восторге от того, что ему приходится висеть в очереди на сервер вместе с простыми смертными.Гениальный фанат франшизы также предложил разработчикам сделать то, до чего они сами никогда бы не додумались — понизить наносимый нищими урон в PvP-зоне на 10%, а также разрешить собирать с них налоги в виде золота за каждый раз, когда бедолаги будут вставать на пути гигачадов с Ultimate-версией игры.На гневные комментарии представителей рабочего класса реддитор отвечал, что им стоило найти работу получше, реже посещать Starbucks и перестать заводить так много детей, чтобы покупать премиум-издания игр.