«Богачи» требуют от Blizzard отделить «нищих» игроков в Diablo IV

Фархад
Diablo

Пользователь Reddit под ником noahgs развёл настоящую классовую войну, высказав мнение, что «элита», оформившая предзаказ на премиум-издание Diablo IV, должна играть отдельно от плебеев, которые потратили на тайтл сущие копейки.

Реддитор обратился к Blizzard с требованием создать отдельные сервера для владельцев Diablo IV Ultimate Edition. Он совсем не в восторге от того, что ему приходится висеть в очереди на сервер вместе с простыми смертными.

Теперь, когда Diablo позволяет игрокам издания для нищих насладиться славой, которая есть у нас, владельцев Ultimate-версии, можем ли мы получить небольшую уступку, чтобы не разделять сессии с отвратительными плебеями?

Гениальный фанат франшизы также предложил разработчикам сделать то, до чего они сами никогда бы не додумались — понизить наносимый нищими урон в PvP-зоне на 10%, а также разрешить собирать с них налоги в виде золота за каждый раз, когда бедолаги будут вставать на пути гигачадов с Ultimate-версией игры.

На гневные комментарии представителей рабочего класса реддитор отвечал, что им стоило найти работу получше, реже посещать Starbucks и перестать заводить так много детей, чтобы покупать премиум-издания игр.
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Источник:
Reddit
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