Что показали на Future Games Show 2024. Собрали все самое интересное

Zoochosis

No Rest For The Wicked

Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым



Holstin

Outpost: Infinity Siege

Still Wakes The Deep

Worshippers of Cthulhu

Spine

Indika

Полная версия трансляции Future Games Show 2024

Презентация от игрового портала Games Radar+ состоялась в ночь с 21 на 22 марта и длилась почти полтора часа. За это время разработчики показали свыше 40 проектов.Большинство представленных игр создаются небольшими студиями со скромными бюджетами. Графика в них, мягко говоря, звезд с неба не хватает. Одни стараются урвать успех таких тайтлов как Fortnite и Palworld, другие просто вызывают зевоту по первым кадрам. К сожалению, на FGS 2024 таких оказалось большинство.Помимо представителей инди-сегмента, в эфир просунулись сиквелы Hellblade и Dragons Dogma, чтобы лишний раз напомнить о себе. Мы не стали включать их в список и сосредоточились на трейлерах, которые показались нам наиболее концептуальными и интересными.Хоррор-выживание и ночной кошмар для любителей экзотических животных. Все обитатели зоопарка подверглись воздействию вируса и мутируют в жутких существ, напоминающих фильм «Нечто». Вам, как смотрителю зоопарка, предстоит спасти особей, но при этом не забывать о собственной шкуре.ПКвторой квартал 2024 годаНа первый взгляд игра похожа на типичный клон Diablo: фэнтезийный антураж, герой с задатками магических способностей, изометрический обзор с высоты птичьего полета. Но впечатление оказалось обманчивым. No Rest For The Wicked — последователь серии Dark Souls. Менее мрачный, слегка мультяшный, с каноничным интерфейсом и вдумчивыми схватками. Но что действительно цепляет внимание — безумно живое окружение. Надеемся, что к релизу весь этот шарм не растеряется.: ПК, PlayStation 5, Xbox Series X/S18 апреля, ранний доступПсихологический сурвайвл-хоррор основанный на польских городских легендах. Самое любопытное, что пиксельная ретро-стилистика перемежается с весьма нестандартным геймплеем. Перемещение сопровождается камерой сверху, но в боевых сценах обзор уходит за плечо, как в Resident Evil. Выглядит интересно, но как такие встряски отразятся на игроке, узнаем в будущем.ПК, PlayStation 4/5, Xbox Series X/S, Nintendo SwitchнеизвестноОчередная попытка подружить шутер со стратегией. Футуристические перестрелки от первого лица с поездками на гигантских мехах будут сменяться развитием и защитой базы в формате Tower Defence. Сюжет банален — вам, как командиру космического форпоста, предстоит отражать инопланетное вторжение. Картинка приятная, а узнать, насколько эта смесь окажется сбалансированной, можно совсем скоро.ПК26 мартаТрейлер данного проекта рассказывает об игре чуть больше, чем ничего. Известно, что в 1975 год буровая станция терпит крушение в водах недалеко от Шотландии. Вы отправляетесь на спасение экипажа от надвигающегося безумия. По видео можно полагать, что Still Wakes The Deep станет сюжетным приключением с лавкрафтианскими мотивами в так называемом жанре «симулятор ходьбы».ПК, PlayStation 5, Xbox Series X/S18 июняТут уже само название не скрывает любви к писателю Г. Ф. Лавкрафту. Идея создать градостроительный симулятор а-ля Sim City по страницам одного из самых мистических писателей звучит более чем привлекательно. Долой скучные заводы, железные дороги, развитие бизнес-центров и прочую банальную суету. Пробудить Ктулху, создать новый мировой порядок и устранять неверных ордену — вот, что действительно интересно.ПКв этом годуВ декабре прошлого года российская Spine взбудоражила игроков по всему миру. Игру сразу окрестили смесью «Матрицы», «Джона Уика», Sifu и прочими производными в состав которых входит акробатика и зрелищные бои. Тогда не все поверили в то, что на экране показан чистый геймплей, уж больно плавно и художественно выглядит картинка. Теперь разработчики пришли, чтобы развеять сомнения, а кого-то, вероятно, разочаровать. Но не нас.ПК, PlayStation 5, Xbox Series X/Sконец 2025 годаЗавершает подборку еще один отечественный проект. Действие артхаусной бродилки происходит в альтернативной России XIX века. Рука об руку с дьяволом, молодая монахиня отправляется на поиски себя, пробираясь сквозь суровые реалии несовместимые с верой. Авторы сравнивают свою работу с Hellblade, обернутую в страницы Достоевского и Булгакова. Игра состоит из повествования и головоломок, а пробежать ее можно часа за три. Демка уже есть в Steam.ПК, PlayStation 5, Xbox Series X/S8 мая