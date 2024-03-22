Что показали на Future Games Show 2024. Собрали все самое интересное

Артем
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Презентация от игрового портала Games Radar+ состоялась в ночь с 21 на 22 марта и длилась почти полтора часа. За это время разработчики показали свыше 40 проектов. 

Большинство представленных игр создаются небольшими студиями со скромными бюджетами. Графика в них, мягко говоря, звезд с неба не хватает. Одни стараются урвать успех таких тайтлов как Fortnite и Palworld, другие просто вызывают зевоту по первым кадрам. К сожалению, на FGS 2024 таких оказалось большинство. 

Помимо представителей инди-сегмента, в эфир просунулись сиквелы Hellblade и Dragons Dogma, чтобы лишний раз напомнить о себе. Мы не стали включать их в список и сосредоточились на трейлерах, которые показались нам наиболее концептуальными и интересными. 

Zoochosis


Хоррор-выживание и ночной кошмар для любителей экзотических животных. Все обитатели зоопарка подверглись воздействию вируса и мутируют в жутких существ, напоминающих фильм «Нечто». Вам, как смотрителю зоопарка, предстоит спасти особей, но при этом не забывать о собственной шкуре. 

На чем играем: ПК
Когда ждать: второй квартал 2024 года

No Rest For The Wicked


На первый взгляд игра похожа на типичный клон Diablo: фэнтезийный антураж, герой с задатками магических способностей, изометрический обзор с высоты птичьего полета. Но впечатление оказалось обманчивым. No Rest For The Wicked — последователь серии Dark Souls. Менее мрачный, слегка мультяшный, с каноничным интерфейсом и вдумчивыми схватками. Но что действительно цепляет внимание — безумно живое окружение. Надеемся, что к релизу весь этот шарм не растеряется.

На чем играем: ПК, PlayStation 5, Xbox Series X/S
Когда ждать: 18 апреля, ранний доступ


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Holstin


Психологический сурвайвл-хоррор основанный на польских городских легендах. Самое любопытное, что пиксельная ретро-стилистика перемежается с весьма нестандартным геймплеем. Перемещение сопровождается камерой сверху, но в боевых сценах обзор уходит за плечо, как в Resident Evil. Выглядит интересно, но как такие встряски отразятся на игроке, узнаем в будущем.

На чем играем: ПК, PlayStation 4/5, Xbox Series X/S, Nintendo Switch
Когда ждать: неизвестно

Outpost: Infinity Siege


Очередная попытка подружить шутер со стратегией. Футуристические перестрелки от первого лица с поездками на гигантских мехах будут сменяться развитием и защитой базы в формате Tower Defence. Сюжет банален — вам, как командиру космического форпоста, предстоит отражать инопланетное вторжение. Картинка приятная, а узнать, насколько эта смесь окажется сбалансированной, можно совсем скоро.

На чем играем: ПК
Когда ждать: 26 марта

Still Wakes The Deep


Трейлер данного проекта рассказывает об игре чуть больше, чем ничего. Известно, что в 1975 год буровая станция терпит крушение в водах недалеко от Шотландии. Вы отправляетесь на спасение экипажа от надвигающегося безумия. По видео можно полагать, что Still Wakes The Deep станет сюжетным приключением с лавкрафтианскими мотивами в так называемом жанре «симулятор ходьбы». 

На чем играем: ПК, PlayStation 5, Xbox Series X/S
Когда ждать: 18 июня

Worshippers of Cthulhu


Тут уже само название не скрывает любви к писателю Г. Ф. Лавкрафту. Идея создать градостроительный симулятор а-ля Sim City по страницам одного из самых мистических писателей звучит более чем привлекательно. Долой скучные заводы, железные дороги, развитие бизнес-центров и прочую банальную суету. Пробудить Ктулху, создать новый мировой порядок и устранять неверных ордену — вот, что действительно интересно.

На чем играем: ПК
Когда ждать: в этом году

Spine 


В декабре прошлого года российская Spine взбудоражила игроков по всему миру. Игру сразу окрестили смесью «Матрицы», «Джона Уика», Sifu и прочими производными в состав которых входит акробатика и зрелищные бои. Тогда не все поверили в то, что на экране показан чистый геймплей, уж больно плавно и художественно выглядит картинка. Теперь разработчики пришли, чтобы развеять сомнения, а кого-то, вероятно, разочаровать. Но не нас. 

На чем играем: ПК, PlayStation 5, Xbox Series X/S
Когда ждать: конец 2025 года

Indika


Завершает подборку еще один отечественный проект. Действие артхаусной бродилки происходит в альтернативной России XIX века. Рука об руку с дьяволом, молодая монахиня отправляется на поиски себя, пробираясь сквозь суровые реалии несовместимые с верой. Авторы сравнивают свою работу с Hellblade, обернутую в страницы Достоевского и Булгакова. Игра состоит из повествования и головоломок, а пробежать ее можно часа за три. Демка уже есть в Steam.

На чем играем: ПК, PlayStation 5, Xbox Series X/S
Когда ждать: 8 мая

Полная версия трансляции Future Games Show 2024

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Источник:
YouTube
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