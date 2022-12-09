Бесплатная игра Vampire Survivors появилась для Android и iOS. Оторваться невозможно

В игре нет встроенных покупок, а играть можно даже без интернета.Игра в жанре rouge-like («рогалик») перебрался с ПК и консолей на мобильные платформы. Несмотря на простоту в графике, игра жутко затягивает. Примечательно, что она абсолютно бесплатна и не содержит внутриигровых микротранзакций.При желании можно посмотреть рекламу, которую игра предлагает после каждого завершённого раунда. За каждый просмотр игроки получают награду в виде золота, но если апгрейд не нужен — ролик можно пропустить. Ранее от Vampire Survivors остался в восторге Фил Спенсер (глава Xbox).