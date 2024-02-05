Два главных эксклюзива Xbox могут появиться на PlayStaton

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Пока Sony делает ставки на дорогостоящие проекты исключительно для своей консоли, Microsoft старается повысить лояльность аудитории вседоступностью своих игр. Так по мнению анонимных источников приближенных к разработке на PlayStation 5 появится главный эксклюзив Xbox за последние годы.В первую очередь речь идет о грандиозной космической RPG Starfield от компании Bethesda. По словам источника, Microsoft имеет инструменты для портирования игры на PlayStation 5. Примерная дата релиза не уточняется, но если верить слухам, это произойдет после выхода дополнения Shattered Space в конце года.Вторым проектом от той же студии может стать Indiana Jones and the Great Circle, которую анонсировали на недавней презентации Xbox Developer Direct. Выход приключенческого экшена от первого лица ожидается в декабре 2024 года. Пока подразделение Xbox не может решить, каким тайтлам оставить эксклюзивность, а какие достанутся всем. Тем не менее информатор утверждает, что владельцы PlayStation смогут нацепить шляпу, спустя несколько месяцев после появления Инди на консоли Microsoft.Также в первом квартале 2024 года ожидается выход задорного приключения ритм-адвенчуры Hi-Fi Rush. Инсайдеры намекают на появление игры на PS5 и Nintendo Switch.