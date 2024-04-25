﻿17 новых фишек Telegram для пользователей Android и iOS

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Сегодня, 25 апреля, вышло крупное обновление Telegram с новыми возможностями как для простых пользователей и модераторов, так и для владельцев Премиум-подписок.Версия 10.12 стала одновременно доступна пользователям Android и iOS и включает следующие нововведения.В новой вкладке меню есть все каналы, на которые вы подписаны. Там же есть рекомендации по схожей тематике.При просмотре канала можно потянуть экран вверх, чтобы перейти к следующему каналу с непрочитанными сообщениями. Когда все каналы закончатся, то же движение открывает рекомендации.Теперь в этом разделе можно видеть, как выглядит ваш профиль, и быстро изменить информацию о себе. В закрепе теперь помещается до трех историй. Добавили небольшие иконки, которые помогают увидеть, кому доступны те или иные из опубликованные историй.В профиле можно указать дату рождения. В этот день каждый посетитель именинника увидит праздничную анимацию. Когда у кого-то из ваших контактов день рождения, над списком чатов появится уведомление. Дату рождения видят только ваши контакты. Отображение можно изменить в разделе Настройки > Конфиденциальность > Дата рождения.Свой канал теперь можно добавить на страницу профиля. В этом случае предпросмотр последнего сообщения из канала будет отображаться над разделом «О себе».Владельцы коллекционных адресов могут привязывать их к своим аккаунтам или каналам в Telegram. Их список отображается в профиле пользователя.При нажатии на адрес или анонимный номер в другом профиле появится его стоимость и дату приобретения.Геопозиция транслируется в реальном времени в личный чат или группу. Есть настройка уведомления о прибытии. Трансляцию можно продлить на любое время с помощью графы «Пока не отключу». Отслеживание геопозиции включается через меню вложений в личном чате или группе.Добавлены уведомления о реакциях на сообщения и истории. Их можно отключить в меню Настройки > Уведомления и звуки > Реакции.Теперь в пересланных сообщениях рядом с именем автора отображается фото профиля, если круг лиц, которые могут ссылаться на вас не ограничен.Пользователи Telegram могут использовать анимированные и пользовательские эмодзи в опросах.Администраторы групп могут выбирать сразу несколько сообщений и совершать несколько модерационных действий одновременно. В новом меню можно отдельно указать, какие меры будут применены к каждому из авторов выделенных сообщений. Новое меню также позволяет ограничить права пользователей в группе вместо полной блокировки.В разделе «Недавние действия» администраторы группы могут просматривать важные события, за последние 48 часов. Список стал более компактным.Администраторы каналов могут указать максимальное количество разных реакций на одно сообщение.По умолчанию у пользователей с подпиской Telegram Premium реклама в каналах не отображается. Ее можно включить для себя в меню Настройки > Telegram для бизнеса.При просмотре историй Premium-пользователи могут включить в выпадающем меню режим инкогнито, который позволяет скрыть недавние и новые просмотры на 25 минут.Теперь режим инкогнито можно активировать из списка чатов — для этого достаточно вызвать меню долгим нажатием на одну из историй и выбрать пункт «Посмотреть анонимно».При просмотре групп с темами, после последнего сообщения, можно потянуть экран вверх для перехода к следующей теме, где есть непрочитанные посты.Версия для ПК теперь поддерживает быстрый просмотр сайтов: страницы со всеми медиафайлами можно просматривать прямо в приложении.В Telegram появилась монетизация для владельцев каналов — теперь они могут получать вознаграждение в размере 50% дохода Telegram от рекламы, которая отображается в канале. Вывод вознаграждения без комиссии уже доступен участникам программы на платформе Fragment.