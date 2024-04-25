﻿17 новых фишек Telegram для пользователей Android и iOS

Сегодня, 25 апреля, вышло крупное обновление Telegram с новыми возможностями как для простых пользователей и модераторов, так и для владельцев Премиум-подписок.
Версия 10.12 стала одновременно доступна пользователям Android и iOS и включает следующие нововведения.
1. Вкладка «Каналы»
В новой вкладке меню есть все каналы, на которые вы подписаны. Там же есть рекомендации по схожей тематике.
При просмотре канала можно потянуть экран вверх, чтобы перейти к следующему каналу с непрочитанными сообщениями. Когда все каналы закончатся, то же движение открывает рекомендации.
2. «Мой профиль»
Теперь в этом разделе можно видеть, как выглядит ваш профиль, и быстро изменить информацию о себе. В закрепе теперь помещается до трех историй. Добавили небольшие иконки, которые помогают увидеть, кому доступны те или иные из опубликованные историй.
3. Дни рождения
В профиле можно указать дату рождения. В этот день каждый посетитель именинника увидит праздничную анимацию. Когда у кого-то из ваших контактов день рождения, над списком чатов появится уведомление. Дату рождения видят только ваши контакты. Отображение можно изменить в разделе Настройки > Конфиденциальность > Дата рождения.
4. Канал в профиле
Свой канал теперь можно добавить на страницу профиля. В этом случае предпросмотр последнего сообщения из канала будет отображаться над разделом «О себе».
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5. Коллекционные имена и номера в профиле
Владельцы коллекционных адресов могут привязывать их к своим аккаунтам или каналам в Telegram. Их список отображается в профиле пользователя.
При нажатии на адрес или анонимный номер в другом профиле появится его стоимость и дату приобретения.
6. Бессрочная трансляция геопозиции
Геопозиция транслируется в реальном времени в личный чат или группу. Есть настройка уведомления о прибытии. Трансляцию можно продлить на любое время с помощью графы «Пока не отключу». Отслеживание геопозиции включается через меню вложений в личном чате или группе.
7. Уведомления о реакциях
Добавлены уведомления о реакциях на сообщения и истории. Их можно отключить в меню Настройки > Уведомления и звуки > Реакции.
8. Фотографии пользователей при пересылке сообщений
Теперь в пересланных сообщениях рядом с именем автора отображается фото профиля, если круг лиц, которые могут ссылаться на вас не ограничен.
9. Анимированные эмодзи в опросах
Пользователи Telegram могут использовать анимированные и пользовательские эмодзи в опросах.
10. Массовая модерация в группах
Администраторы групп могут выбирать сразу несколько сообщений и совершать несколько модерационных действий одновременно. В новом меню можно отдельно указать, какие меры будут применены к каждому из авторов выделенных сообщений. Новое меню также позволяет ограничить права пользователей в группе вместо полной блокировки.
11. Обновлённый раздел «Недавние действия»
В разделе «Недавние действия» администраторы группы могут просматривать важные события, за последние 48 часов. Список стал более компактным.
12. Управление реакциями в каналах
Администраторы каналов могут указать максимальное количество разных реакций на одно сообщение.
13. Отключение скрытия рекламы
По умолчанию у пользователей с подпиской Telegram Premium реклама в каналах не отображается. Ее можно включить для себя в меню Настройки > Telegram для бизнеса.
14. Открытие историй в режиме инкогнито
При просмотре историй Premium-пользователи могут включить в выпадающем меню режим инкогнито, который позволяет скрыть недавние и новые просмотры на 25 минут.
Теперь режим инкогнито можно активировать из списка чатов — для этого достаточно вызвать меню долгим нажатием на одну из историй и выбрать пункт «Посмотреть анонимно».
15. Быстрый переход между темами
При просмотре групп с темами, после последнего сообщения, можно потянуть экран вверх для перехода к следующей теме, где есть непрочитанные посты.
16. Быстрый просмотр ссылок в Telegram Desktop
Версия для ПК теперь поддерживает быстрый просмотр сайтов: страницы со всеми медиафайлами можно просматривать прямо в приложении.
17. Программа монетизации для авторов контента
В Telegram появилась монетизация для владельцев каналов — теперь они могут получать вознаграждение в размере 50% дохода Telegram от рекламы, которая отображается в канале. Вывод вознаграждения без комиссии уже доступен участникам программы на платформе Fragment.