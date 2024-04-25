﻿17 новых фишек Telegram для пользователей Android и iOS

Артем
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Сегодня, 25 апреля, вышло крупное обновление Telegram с новыми возможностями как для простых пользователей и модераторов, так и для владельцев Премиум-подписок.

Версия 10.12 стала одновременно доступна пользователям Android и iOS и включает следующие нововведения.

1. Вкладка «Каналы»

В новой вкладке меню есть все каналы, на которые вы подписаны. Там же есть рекомендации по схожей тематике.
При просмотре канала можно потянуть экран вверх, чтобы перейти к следующему каналу с непрочитанными сообщениями. Когда все каналы закончатся, то же движение открывает рекомендации.

2. «Мой профиль»

Теперь в этом разделе можно видеть, как выглядит ваш профиль, и быстро изменить информацию о себе. В закрепе теперь помещается до трех историй. Добавили небольшие иконки, которые помогают увидеть, кому доступны те или иные из опубликованные историй.

3. Дни рождения

В профиле можно указать дату рождения. В этот день каждый посетитель именинника увидит праздничную анимацию. Когда у кого-то из ваших контактов день рождения, над списком чатов появится уведомление. Дату рождения видят только ваши контакты. Отображение можно изменить в разделе Настройки > Конфиденциальность > Дата рождения.

4. Канал в профиле

Свой канал теперь можно добавить на страницу профиля. В этом случае предпросмотр последнего сообщения из канала будет отображаться над разделом «О себе».

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5. Коллекционные имена и номера в профиле

Владельцы коллекционных адресов могут привязывать их к своим аккаунтам или каналам в Telegram. Их список отображается в профиле пользователя.
При нажатии на адрес или анонимный номер в другом профиле появится его стоимость и дату приобретения.

6. Бессрочная трансляция геопозиции

Геопозиция транслируется в реальном времени в личный чат или группу. Есть настройка уведомления о прибытии. Трансляцию можно продлить на любое время с помощью графы «Пока не отключу». Отслеживание геопозиции включается через меню вложений в личном чате или группе.

7. Уведомления о реакциях

Добавлены уведомления о реакциях на сообщения и истории. Их можно отключить в меню Настройки > Уведомления и звуки > Реакции.

8. Фотографии пользователей при пересылке сообщений

Теперь в пересланных сообщениях рядом с именем автора отображается фото профиля, если круг лиц, которые могут ссылаться на вас не ограничен.

9. Анимированные эмодзи в опросах

Пользователи Telegram могут использовать анимированные и пользовательские эмодзи в опросах. 

10. Массовая модерация в группах

Администраторы групп могут выбирать сразу несколько сообщений и совершать несколько модерационных действий одновременно. В новом меню можно отдельно указать, какие меры будут применены к каждому из авторов выделенных сообщений. Новое меню также позволяет ограничить права пользователей в группе вместо полной блокировки.

11. Обновлённый раздел «Недавние действия»

В разделе «Недавние действия» администраторы группы могут просматривать важные события, за последние 48 часов. Список стал более компактным.

12. Управление реакциями в каналах

Администраторы каналов могут указать максимальное количество разных реакций на одно сообщение.

13. Отключение скрытия рекламы

По умолчанию у пользователей с подпиской Telegram Premium реклама в каналах не отображается. Ее можно включить для себя в меню Настройки > Telegram для бизнеса.

14. Открытие историй в режиме инкогнито

При просмотре историй Premium-пользователи могут включить в выпадающем меню режим инкогнито, который позволяет скрыть недавние и новые просмотры на 25 минут.
Теперь режим инкогнито можно активировать из списка чатов — для этого достаточно вызвать меню долгим нажатием на одну из историй и выбрать пункт «Посмотреть анонимно».

15. Быстрый переход между темами

При просмотре групп с темами, после последнего сообщения, можно потянуть экран вверх для перехода к следующей теме, где есть непрочитанные посты.

16. Быстрый просмотр ссылок в Telegram Desktop

Версия для ПК теперь поддерживает быстрый просмотр сайтов: страницы со всеми медиафайлами можно просматривать прямо в приложении.

17. Программа монетизации для авторов контента

В Telegram появилась монетизация для владельцев каналов — теперь они могут получать вознаграждение в размере 50% дохода Telegram от рекламы, которая отображается в канале. Вывод вознаграждения без комиссии уже доступен участникам программы на платформе Fragment.
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