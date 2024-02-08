«Это бесполезный кусок хлама»: топовый стример жестко прошелся по iPhone 15 Pro

«Ваш телефон в ближайшие пару часов становится просто кирпичом, который вы не можете использовать, вынести из дома и так далее».

«Все это уже убирает тот факт, что ты можешь в любой момент достать телефон и играть в игру, где бы ты не находился».

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«Вся картинка выглядит, как пиксельное мыльное месиво».

Cтример DeadP47 протестировал игровые проекты, которые Apple называла «революцией» в области мобильного гейминга. Сюда вошли две части Resident Evil и Death Stranding Directors Cut. По мнению автора, «яблочный» гейминг не выстрелил и свернется в ближайшее время, в том числе из-за отвратительного старта.Автор начал с минусов загрузки. Для начала скачивается игровой лаунчер, а уже в из него файлы игры переходят на смартфон. Причем занимает это довольно много времени, тот же Resident Evil 8 весит порядка 16 ГБ. Поскольку айфон не умеет в фоновую загрузку ближайшие несколько часов гаджет придется отложить в сторону. В противном случае скачивание придется начинать заново.Сам процесс игры требует дополнительных аксессуаров, поскольку играть на сенсоре просто невозможно. В первую очередь из-за сложной системы управления. Вторым препятствием стример назвал максимальный нагрев смартфона в короткий срок.iPhone прекрасно дружит с геймпадом от Xbox, однако его обязательное владение уже убивает саму идею мобильного гейминга. Но даже его наличие не спасает идею, которую Apple пытались выдать за ультимативную особенность топовых флагманов.Если раньше компания следила за качеством софта, вышедшего на своих платформах, то в случае с играми откровенно схалтурила. Вместо настроек по умолчанию, при которых игра должна запускаться должным образом, пользователю предлагают самому разбираться в ползунках графики и разрешения. Но даже на минималках дела у Resident Evil 8 идут из рук вон плохо.Картинка апскейлится за счет технологии MetalFX и не выдает того качества, на которое способен родной дисплей айфона. При поворотах камеры частота кадров падает на 10-15 единиц, а в динамичных моментах с большим количеством объектов и эффектов fps снижается до 17-18, появляются лаги. В современных реалиях такие показатели можно охарактеризовать, как «неиграбельно». Не справляясь с тяжеловесной игрой, система постоянно вырубала Bluetooth, а вместе с ним отваливался геймпад. Проблема решилась снижением всех настроек до минимума, что сделало качество изображения отвратительным.Немного иначе картина складывается в ремейке Resident Evil 4. Игра вышла на несколько месяцев позже и должна была исправить огрехи предшественника. Отчасти так и вышло. Настройки стали фиксированными, за исключением яркости. В остальном все стало чуть ли не хуже. Как подметил DeadP47, игра запускается на минималках, алгоритмы пытаются это исправить, но у них не получается, айфон просто не может вытянуть игру, а кадровая частота проседает до 10 fps.Намного лучше себя показала режиссерская версия Death Stranding. Игра держит стабильные 30 кадров с редкими и некритичными просадками. Задержек в управлении практически не встречается. Неожиданностью стал тот факт, что игра скачивается не полностью и не предупреждает об этом. После пролога игра требует дозагрузки еще нескольких десятков гигабайт. И, вероятно, к финалу действие придется повторить не один раз.Итог: Apple не готова к современному геймингу ни железом, ни экосистемой.«То что ты смог запихнуть игру в телефон не значит, что она будет играбельной и хорошо работать [...] Они пытаются содрать деньги за игры, которые того не стоят».Самое печальное в этом подходе — обманутые ожидания пользователей в надежде увидеть ту самую «революцию», которая продвигалась с экранов презентации iPhone 15. Вероятно, это своего рода тестирование технологий, которое, по какой-то причине, оплачивают люди из своих кошельков.