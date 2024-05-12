TikTok скоро вернется в Россию

Сервис коротких вертикальных видео выполнил два из трех требований для полноценной работы на территории РФ.
Об этом сообщили «Ведомости», ссылаясь на депутата Антона Горелкина. По его словам соцсеть готова вернуться в Россию и вести себя более ответственно. Единственное, что осталось выполнить владельцам TikTok, открыть представительство на нашей территории.
«Они и сегодня взаимодействуют с регулятором, вычищают противоправный контент. Уверен, если они придут, то придут, полностью «приземлившись». Они выполнили два из трех условий. Третье — это открытие полноценного представительства», — сообщил Горелкин.
Весной 2022 года соцсеть приостановила загрузку нового контента от пользователей российского региона, из-за вступления в силу закона о дискредитации Вооруженных сил РФ. Представители компании заявили, что изучают возможные последствия в связи с информационными нововведениями. С тех пор функциональность TikTok и просмотр контента из других стран были ограничены.
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