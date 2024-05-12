TikTok скоро вернется в Россию

«Они и сегодня взаимодействуют с регулятором, вычищают противоправный контент. Уверен, если они придут, то придут, полностью «приземлившись». Они выполнили два из трех условий. Третье — это открытие полноценного представительства», — сообщил Горелкин.

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Сервис коротких вертикальных видео выполнил два из трех требований для полноценной работы на территории РФ.Об этом сообщили «Ведомости», ссылаясь на депутата Антона Горелкина. По его словам соцсеть готова вернуться в Россию и вести себя более ответственно. Единственное, что осталось выполнить владельцам TikTok, открыть представительство на нашей территории.Весной 2022 года соцсеть приостановила загрузку нового контента от пользователей российского региона, из-за вступления в силу закона о дискредитации Вооруженных сил РФ. Представители компании заявили, что изучают возможные последствия в связи с информационными нововведениями. С тех пор функциональность TikTok и просмотр контента из других стран были ограничены.