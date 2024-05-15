Новые iPad прослужат максимально долго. Нужно включить всего одну опцию в настройках

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Откройте приложение «Настройки» и перейдите в «Аккумулятор» > «Состояние аккумулятора»;

Включите переключатель рядом с надписью «Лимит заряда: 80%»;

Готово.

Как и предполагалось, новые модели iPad Pro M4 и iPad Air M2 получили несколько уникальных функций для сохранения максимальной ёмкости батареи на долгой дистанции. Аналогичную функцию Apple впервые реализовала в iPhone 15 ещё в прошлом году, а теперь её начали получать планшеты.Все новые iPad предлагают специальную настройку в меню состояния батареи, которая при включении предотвращает зарядку устройств выше 80%. Это позволяет продлить срок службы аккумулятора. Сама Apple заявляет, что сокращение циклов полной зарядки аккумулятора может уменьшить его износ и увеличить срок службы.Чтобы включить эту опцию на новых iPad Pro M4 и iPad Air M2, нужно выполнить следующие действия:Обратите внимание, что в новом меню «Состояние аккумулятора» вы также можете просмотреть дату изготовления батареи вашего iPad, а также месяц и год начала использования и количество циклов зарядки.Скорее всего, все последующие смартфоны и планшеты Apple получат эту функцию, а вот на старых устройствах её можно не ждать. Тем не менее проверить ёмкость батареи и циклы зарядки любого гаджета Apple можно при подключении к macOS и запуске бесплатной утилиты CoconutBattery.