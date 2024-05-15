Новые iPad прослужат максимально долго. Нужно включить всего одну опцию в настройках

Фархад
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Как и предполагалось, новые модели iPad Pro M4 и iPad Air M2 получили несколько уникальных функций для сохранения максимальной ёмкости батареи на долгой дистанции. Аналогичную функцию Apple впервые реализовала в iPhone 15 ещё в прошлом году, а теперь её начали получать планшеты.

Все новые iPad предлагают специальную настройку в меню состояния батареи, которая при включении предотвращает зарядку устройств выше 80%. Это позволяет продлить срок службы аккумулятора. Сама Apple заявляет, что сокращение циклов полной зарядки аккумулятора может уменьшить его износ и увеличить срок службы.

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Чтобы включить эту опцию на новых iPad Pro M4 и iPad Air M2, нужно выполнить следующие действия:
  • Откройте приложение «Настройки» и перейдите в «Аккумулятор» > «Состояние аккумулятора»;
  • Включите переключатель рядом с надписью «Лимит заряда: 80%»;
  • Готово.
ipad

Обратите внимание, что в новом меню «Состояние аккумулятора» вы также можете просмотреть дату изготовления батареи вашего iPad, а также месяц и год начала использования и количество циклов зарядки.

Скорее всего, все последующие смартфоны и планшеты Apple получат эту функцию, а вот на старых устройствах её можно не ждать. Тем не менее проверить ёмкость батареи и циклы зарядки любого гаджета Apple можно при подключении к macOS и запуске бесплатной утилиты CoconutBattery.
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Источник:
Apple
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Комментарии

tellurian
+1356
tellurian
Вот бы и для прошлых моделей сделали эту опцию.
Сегодня в 20:44
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+239
AID_001941.3b623d0b76fe4b16a41d162e3b8958c6.0609
Мой старичок iPad Air (2013) на родном аккумуляторе практически ежедневно одиннадцатый год исправно долгожительствует верой и правдой. Полагаю, именно, благодаря тому, что «смолоду» стараюсь не заряжать выше 80 и, по возможности, не разряжать ниже 40%.
2 часа назад в 21:13
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