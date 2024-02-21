Милота дня: игра «Санёк» вернет вас в беззаботное детство. Даже если вы Олег

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ОС: Windows 10 и выше;

Процессор: Intel Core i5;

Оперативная память: 4 ГБ;

Видеокарта: GeForce GTX 650;

Место на диске: 3 GB.

Ламповый квест с мини-играми и ностальгией 90-х от российских разработчиков можно (и нужно) оценить прямо сейчас. Демо версия лежит в SteamПомните времена, когда настенный ковер был вершиной дизайна, за хрустящий «горчичный» батон просили 2000 рублей, все споры решались игрой в «Камень, ножницы, бумага», а от всех проблем можно было уехать на велосипеде с друзьями? Это были сложные, но такие приятные детские воспоминания о 90-х. Время, когда еще не обремененные повседневными заботами дети, развлекались как могли, ведь на дворе каникулы. Одним из них был главный герой игры Санёк.Отечественный проект от скромной студии Helpnode буквально дышит этими воспоминаниями. Сюжет до банального прост. Вам нужно заводить друзей, вместе весело проводить время, бегать по дворам небольшого пост-советского городка и главное — заботится о своем щенке. От того, как выстроятся ваши отношения с питомцем, будет зависеть концовка игры.Развлечений приготовили выше крыши: от пазлов до гонок на веловипедах. В процессе исследования можно найти различные коллекционные предметы и пасхалки, а правильно общение со сверстниками откроет несколько диалоговых веток.Графика в игре приятная и чем-то напоминает детский рисунок восковыми мелками, а музыка задорная и ненавязчивая. Все диалоги, как и полагается переведены на русский язык. Несмотря на то, что релиз игры еще не состоялся, «Санёк» уже был замечен, как один из лучших инди-проектов на премии Wholesome Direct и Tokyo Game Show в 2023 году. Впрочем, ждать осталось недолго, игра выйдет 1 марта 2024 года. А пока можно пройти бесплатное демо в Steam.Системные требования: