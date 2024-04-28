В России создали цифрового трудягу, который донесет начальству любой проступок

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«Это позволяет избежать несчастных случаев, травм, а также остановки производства и убытка в миллионы рублей», — уточняет автор проекта Артем Симаковский.

В отличие от реального сотрудника, виртуальный «двойник» отвечает за безопасность и сообщит о лентяях на производстве.Проект создают специалисты Национального исследовательского университета ИТМО. Они закрепили на спецодежде рабочих небольшие датчики для сбора данных. На их основе при помощи ИИ был создан цифровой профиль сотрудника и производственной техники. Теперь действия рабочих отслеживаются в реальном времени и передаются по беспроводной сети.Цель проекта — контроль действий на рабочем месте и сокращение простоя техники, что позволит вовремя сдать проект. Если сроки подходят к концу, система сообщит об этом и скорректирует скорость процесса. Кроме того искусственный интеллект следит за соблюдением правил безопасности. Например, если рабочий зайдет в потенциально опасную зону, встроенный в каску датчик, оповестит нарушителя и его руководство об этом.Уникальность проекта заключается в системе поддержки принятия решений на основании рекомендаций искусственного интеллекта. В отличие от аналогов, новая система ведет автоматический учет рабочего времени, легко переносится с каски на оборудование, а также анализирует состояние атмосферы на производстве.