В России создали цифрового трудягу, который донесет начальству любой проступок

Артем
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В отличие от реального сотрудника, виртуальный «двойник» отвечает за безопасность и сообщит о лентяях на производстве.

Проект создают специалисты Национального исследовательского университета ИТМО. Они закрепили на спецодежде рабочих небольшие датчики для сбора данных. На их основе при помощи ИИ был создан цифровой профиль сотрудника и производственной техники. Теперь действия рабочих отслеживаются в реальном времени и передаются по беспроводной сети. 

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Цель проекта — контроль действий на рабочем месте и сокращение простоя техники, что позволит вовремя сдать проект. Если сроки подходят к концу, система сообщит об этом и скорректирует скорость процесса. Кроме того искусственный интеллект следит за соблюдением правил безопасности. Например, если рабочий зайдет в потенциально опасную зону, встроенный в каску датчик, оповестит нарушителя и его руководство об этом. 

«Это позволяет избежать несчастных случаев, травм, а также остановки производства и убытка в миллионы рублей», — уточняет автор проекта Артем Симаковский.

Уникальность проекта заключается в системе поддержки принятия решений на основании рекомендаций искусственного интеллекта. В отличие от аналогов, новая система ведет автоматический учет рабочего времени, легко переносится с каски на оборудование, а также анализирует состояние атмосферы на производстве.
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Источник:
ТАСС
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Комментарии

+929
hate_u
Цифровой стукачок )
2 часа назад в 22:03
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+16
TheEwb
На цепь надо сажать нафиг эти ИИ
час назад в 22:26
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+400
Gandalf2021 TheEwb
Это уже было, наручники к батарее = это неэффективно, 90е осуждены. Лучшие результаты показали лагеря, видимо будут восстанавливать… назад в 30-е, но с цифровыми виртухаями…
час назад в 22:39
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