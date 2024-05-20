Создана флешка, которая хранит всего 8 килобайт. И она всё равно лучше всех других флешек

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Когда вы покупаете флешку, вы обращаете внимание на три параметра: объём, производительность и отказоустойчивость — чем больше, тем лучше, и именно в таком порядке. Однако есть накопитель, который предлагает противоположные ценности, он обладает объёмом 8 КБ (это 8192 символа), но может прослужить более 200 лет.USB-накопитель Blaustahl от компании Machdyne оснащен модулем памяти FRAM объёмом 8 КБ и предназначен для длительного хранения текстовых файлов. В него встроен микроконтроллер Raspberry Pi RP2040, что делает его пригодным для различных приложений безопасного хранения данных.Микросхема FRAM (Ferroelectric RAM) известна сверхнизким энергопотреблением, высокой скоростью записи и чрезвычайно высокой стойкостью к перезаписи (более квадриллиона циклов чтения/записи). По производительности она превосходит EEPROM и NOR-флеш, но и стоит в несколько раз дороже. Эта флешка также обладает NOR-памятью объёмом 4 МБ для прошивки и портом USB Type-A для подключения к компьютеру или другому устройству.Память FRAM отличается долговечностью и выносливостью по сравнению с другими решениями. Она может сохранять данные более 200 лет при температуре 35 °C, превосходя по этому показателю NOR-флеш, которая, по словам производителя, служит до 200 лет, и NAND-флеш, которая в аналогичных условиях служит от 16 до 20 лет. EEPROM также обеспечивает хорошее хранение данных, но с более длительным временем записи и меньшим количеством циклов записи по сравнению с FRAM.Что можно хранить на флешке объёмом 8 КБ? Например, какой-нибудь очень важный текст, логины и пароли, криптовалютные ключи, данные геолокации и прочую информацию, которая со временем не потеряет ценность или станет даже ещё более ценной. В прошивку включён текстовый редактор, доступный через программы последовательного обмена данными, такие как PuTTY и Tera Term.Будущие обновления прошивки Blaustahl будут включать функции шифрования, что повысит защищённость устройства. Прошивка, схемы и файлы дизайна корпуса доступны на GitHub, что позволяет всем желающим изучать и модифицировать устройство. Цена — 29,95 евро (почти 3 тысячи рублей).