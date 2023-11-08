Раскрыты подробности анонса GTA VI — ждать считанные дни

Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым

Об этом сообщает журналист Bloomberg Джейсон Шрайер. По его словам информация об игре поступит совсем скоро, но на многое рассчитывать не стоит.Если верить инсайдеру, первые подробности о выходе культовой игры Rockstar сообщат до 10 ноября. Однако фанатам не стоит ждать полноценный трейлер с процессом игры — его студия представит не раньше декабря 2023 года.Тем не менее журналист подтвердил слухи, которые ранее утекли в сеть. Действие новой части будет проходить в вымышленном городе, чем-то напоминающем Майами. Также информация о нескольких персонажах — мужчине и женщине — оказалась правдой.