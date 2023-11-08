Раскрыты подробности анонса GTA VI — ждать считанные дни

Артем
ykdtk.png

Об этом сообщает журналист Bloomberg Джейсон Шрайер. По его словам информация об игре поступит совсем скоро, но на многое рассчитывать не стоит.

Если верить инсайдеру, первые подробности о выходе культовой игры Rockstar сообщат до 10 ноября. Однако фанатам не стоит ждать  полноценный трейлер с процессом игры — его студия представит не раньше декабря 2023 года.

 Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым

Тем не менее журналист подтвердил слухи, которые ранее утекли в сеть. Действие новой части будет проходить в вымышленном городе, чем-то напоминающем Майами. Также информация о нескольких персонажах — мужчине и женщине — оказалась правдой.
6
iGuides в Яндекс.Дзен —  zen.yandex.ru/iguides.ru
iGuides в Telegram — t.me/iguides
iGuides в VK —  vk.com/iguides
Источник:
Bloomberg
Cсылки по теме:
Раскрыта дата релиза ремейка Resident Evil 4 на iPhone 15 Pro, iPad и Mac
Стартовал предзаказ на «Смуту». Системные требования могут вас смутить
Fortnite вернулся в эпоху, когда всё было хорошо

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии