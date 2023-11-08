Раскрыты подробности анонса GTA VI — ждать считанные дни

Об этом сообщает журналист Bloomberg Джейсон Шрайер. По его словам информация об игре поступит совсем скоро, но на многое рассчитывать не стоит.
Если верить инсайдеру, первые подробности о выходе культовой игры Rockstar сообщат до 10 ноября. Однако фанатам не стоит ждать полноценный трейлер с процессом игры — его студия представит не раньше декабря 2023 года.
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Тем не менее журналист подтвердил слухи, которые ранее утекли в сеть. Действие новой части будет проходить в вымышленном городе, чем-то напоминающем Майами. Также информация о нескольких персонажах — мужчине и женщине — оказалась правдой.