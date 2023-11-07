Раскрыта дата релиза ремейка Resident Evil 4 на iPhone 15 Pro, iPad и Mac

Вместе с основной игрой в App Store появится платное дополнение. В Separate Ways игроки смогут пройти уже знакомые локации за роковую женщину в красном — Аду Вонг.
Пока игроки окатывают все возможности портативного AAA-гейминга на Apple-устройствах в Resident Evil: Vilage, Capcom рассказала когда выйдет ремейк четвертой части серии. Игра доберется до iPhone 15 Pro, iPad и Mac с чипом не старее M1 уже 20 декабря 2023 года. Платное DLC Separate Ways выйдет вместе с основной игрой.
Перед покупкой можно будет опробовать игру бесплатно — в App Store будет доступен пролог весом 700 МБ. Размер полноценной игры займет 19,3 ГБ на внутреннем накопителе. Как и в случае с Resident Evil: Village на iPhone, iPad и Mac реализована поддержка геймпадов, сенсорное управление, а также перенос прогресса.
Релиз Resident Evil 4 Remake состоялся 24 марта на PC на ПК, PS4, PS5, Xbox Series X и S. Игра высоко оценили как пользователи, так и игровые критики, а количество проданных копий перевалило за 5 млн.
Наш главный редактор Георгий Лямин поиграл в Resident Evil: Vilage на iPhone 15 Pro и рассказал все неприятные нюансы, которые ждут фанатов «яблочного» портатива. Впрочем, запустить игру можно и на более слабых смартфонах. Как это сделать читайте в этой подробной инструкции.
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