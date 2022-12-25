Игры Death Stranding Epic Games Бесплатно

Шедевр Хидео Кодзимы Death Stranding раздают бесплатно. UPD: Игру заменили

Фархад

Death Stranding

Epic Games Store продолжает бесплатную новогоднюю раздачу игр, в рамках которой в течение следующих 24 часов можно выхватить шедевр Хидео Кодзимы Death Stranding.

Изначально игра была эксклюзивом PlayStation. Примечательно, что EGS раздаёт режиссёрскую версию игры Death Stranding Director’s Cut, в которую, помимо самого «симулятора ходьбы», входят специальные косметические предметы и цифровой артбук. Поспешите, ведь предложение актуально только до 19:00 (МСК) завтрашнего дня (26.12).


Из описания:

Таинственное событие, известное как Death Stranding, в будущем открыло дверь между миром живых и миром мертвых. Как результат, уродливые потусторонние твари отправились бродить по падшему миру, в котором почти не осталось людей.

Действуя от лица Сэма Бриджеса и объединяя последних выживших на территории Америки, вам предстоит возродить надежду человечества.

Удастся ли вам шаг за шагом воссоединить разрушенный мир?

Если вы ещё не играли в Death Stranding, то сейчас самое время погрузиться в атмосферу постапокалипсиса, поскольку гениальный творец Хидео Козимо уже запустил разработку сиквела и анонсировал сериал по игре.


UPD: спустя час после начала акции Epic Games Store резко передумал раздавать версию Director's Cut и заменил её на стандартную Death Stranding. Мы уже обновили все ссылки в статье. По воле случая, мне повезло урвать именно режиссёрскую версию.

Death Stranding Kojima Cut

7
iGuides в Яндекс.Дзен —  zen.yandex.ru/iguides.ru
iGuides в Telegram — t.me/igmedia
Источник:
Epic Games Store
Cсылки по теме:
В Epic Games Store стартовала новогодняя раздача игр — по одной каждый день
Epic Games отдаёт суперхитовую игру Wolfenstein: The New Order. Получить в России нельзя, но мы нашли способ
Культовую игру Duke Nukem отреставрировали и выпустят как задумывалось 20 лет назад
Купить рекламу

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии

Alex Goger
+1
Alex Goger
Написано бесплатно, а при открытии только скидка 40%
Вчера в 20:00
#
0
deadcastor
Что за обман?
Вчера в 20:05
#
+722
Stylus
какой-то глюк у них, висит бесплатно, но по факту скидка только.
Вчера в 20:16
#
Alex Goger
+1
Alex Goger
Починили !)
Вчера в 20:34
#
+13
woofeer
Забрал, но играть врятли буду)))
Вчера в 21:58
#
+476
pincher woofeer
Согласен🤣🤣🤣 не знаешь когда пригодится😅
Вчера в 23:10
#
Влад Соло
+613
Влад Соло
Парадокс. Стим и Эпикгеймс скачать на е.....й мак можно, а игру на него — нет. «Ос не поддерживается»
Вчера в 23:33
#
Купить рекламу