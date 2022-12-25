Шедевр Хидео Кодзимы Death Stranding раздают бесплатно. UPD: Игру заменили

Epic Games Store продолжает бесплатную новогоднюю раздачу игр, в рамках которой в течение следующих 24 часов можно выхватить шедевр Хидео Кодзимы Death Stranding.
Изначально игра была эксклюзивом PlayStation. Примечательно, что EGS раздаёт режиссёрскую версию игры Death Stranding Director’s Cut, в которую, помимо самого «симулятора ходьбы», входят специальные косметические предметы и цифровой артбук. Поспешите, ведь предложение актуально только до 19:00 (МСК) завтрашнего дня (26.12).
Из описания:
Таинственное событие, известное как Death Stranding, в будущем открыло дверь между миром живых и миром мертвых. Как результат, уродливые потусторонние твари отправились бродить по падшему миру, в котором почти не осталось людей.
Действуя от лица Сэма Бриджеса и объединяя последних выживших на территории Америки, вам предстоит возродить надежду человечества.
Удастся ли вам шаг за шагом воссоединить разрушенный мир?
Если вы ещё не играли в Death Stranding, то сейчас самое время погрузиться в атмосферу постапокалипсиса, поскольку гениальный творец Хидео Козимо уже запустил разработку сиквела и анонсировал сериал по игре.
UPD: спустя час после начала акции Epic Games Store резко передумал раздавать версию Director's Cut и заменил её на стандартную Death Stranding. Мы уже обновили все ссылки в статье. По воле случая, мне повезло урвать именно режиссёрскую версию.