Epic Games отдаёт суперхитовую игру Wolfenstein: The New Order. Получить в России нельзя, но мы нашли способ

Epic Games Store продолжает бесплатную раздачу игр, и после нескольких откровенно слабеньких проектов можно получить вполне достойный хит Wolfenstein: The New Order. Правда, издатель ограничил раздачу и исключил Россию из списка стран, где можно скачать эту игру, но ограничение вполне реально обойти.
Из описания:Забрать игру в свою коллекцию можно по этой ссылке. Россиянам её не дают, поэтому потребуется аккаунт, привязанный к другой стране, и VPN-соединение с подменой IP-адреса на любой не санкционный. Поскольку игра раздаётся бесплатно, не потребуется указывать реквизиты платёжной карты, она добавится в коллекцию и без этого.
Действие игры происходит в альтернативной вселенной в 1960-е годы, где нацистская Германия совершила технологический скачок и выиграла Вторую мировую войну. Вас ждёт незнакомый мир, которым правит знакомый враг, изменивший и исказивший известную вам историю.