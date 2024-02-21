Снова страдать: вышел первый трейлер дополнения Elden Ring: Shadow of the Erdtree

Артем
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Издательство Bandai Namco и разработчики из студии FromSoftware представили первый геймплейный ролик DLC Shadow of the Erdtree для Elden Ring. 

Трехминутное видео опубликовали в официальном YouTube канале издателя. Вместе с игровым процессом была раскрыта дата релиза —  21 июня 2024 года.


Elden Ring — это приключенческая RPG в открытом мире от создателей Dark Souls и писателя Джорджа Мартина, автора книг «Песнь Льда и Пламени». Сюжет разворачивается в Междуземье, мире, вдохновленном скандинавской мифологией. Потомки Королевы Марики Вечной присвоили осколки Древнего Кольца, также известные как Великие Руны, что стало причиной чудовищной войны. Задача игрока отыскать Кольцо и восстать в качестве Старшего Лорда.

Игра отличается глубоким лором, мрачной атмосферой, широким выбором экипировки и вооружения, а также хардкорной сложностью. 

Выход дополнения Elden Ring: Shadow of the Erdtree заявлен на ПК, а также консолях PS5 и Xbox Series X|S. В Steam уже появилась страница с предзаказом. Цена вопроса —  2399 руб.
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Источник:
YouTube
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Комментарии

Esthet
+1846
Esthet
Жду шо пизнец, оч затянули)))
час назад в 19:15
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