Стартовал предзаказ на «Смуту». Системные требования могут вас смутить

Фархад
Smuta

В сервисе VK Play стартовал предзаказ на отечественную RPG «Смута» от российской студии Cyberia Nova.

Пока проект выглядит многообещающе, поскольку для его запуска потребуется довольно мощный ПК. Учитывая системные требования практически на уровне Alan Wake 2 и Cyberpunk 2077 Phantom Liberty, ждём графику уровня PS5 и Xbox Series X.

Минимальные требования:
  • Процессор: Intel Core i3 / AMD Ryzen 3;
  • Видеокарта: Nvidia GeForce GTX 980/1060;
  • Оперативная память: 16 ГБ;
  • Место на диске: 50 ГБ.


Рекомендуемые:
  • Процессор: Intel Core i7 / AMD Ryzen 9;
  • Оперативная память: 32 ГБ;
  • Место на диске: 50 ГБ;
  • Видеокарта: Nvidia GeForce RTX 3080.

Страшно даже представить, что нужно для запуска на «ультрах», но на странице игры пока это не указано.

«Россия, 1612 год, Смутное время. В стране царит безвластие. Люди голодают. Государство раздирают кровопролитные войны. Главный герой, боярин Юрий Милославский, принимает личное участие в сборе Нижегородского ополчения, в Битве за Москву и в других исторических событиях того времени. Сможет ли Юрий исправить ошибки прошлого, покарать врагов, помочь остановить Смуту и объединить страну?», — говорится в описании проекта.

Предзаказать «Смуту» можно со скидкой за 1612 рублей. Релиз состоится 26 февраля 2024 года.
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Источник:
VK Play
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Комментарии

Вася Вотафаков
+5496
Вася Вотафаков
На ультрах легко пойдет на железе типа i7-15800k+RTX 5090Ti+128ram+100 ssd 😁
Сегодня в 14:11
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YABLOKOFON
+281
YABLOKOFON
Зачем покупать и играть в смуту когда достаточно выйти на улицу?
Сегодня в 15:00
#
+926
Ufoer YABLOKOFON
На улице только одна жизнь и даже сначала не дадут начать. Слишком уж хардкорно.
Сегодня в 16:30
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+1715
Czochralski
Хм. «Пока проект выглядит многообещающе, поскольку для его запуска потребуется довольно мощный ПК.»

Оценка проекта по железу? Оригинально.
2 часа назад в 17:54
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