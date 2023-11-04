Стартовал предзаказ на «Смуту». Системные требования могут вас смутить

В сервисе VK Play стартовал предзаказ на отечественную RPG «Смута» от российской студии Cyberia Nova.
Пока проект выглядит многообещающе, поскольку для его запуска потребуется довольно мощный ПК. Учитывая системные требования практически на уровне Alan Wake 2 и Cyberpunk 2077 Phantom Liberty, ждём графику уровня PS5 и Xbox Series X.
Минимальные требования:
- Процессор: Intel Core i3 / AMD Ryzen 3;
- Видеокарта: Nvidia GeForce GTX 980/1060;
- Оперативная память: 16 ГБ;
- Место на диске: 50 ГБ.
Рекомендуемые:
- Процессор: Intel Core i7 / AMD Ryzen 9;
- Оперативная память: 32 ГБ;
- Место на диске: 50 ГБ;
- Видеокарта: Nvidia GeForce RTX 3080.
Страшно даже представить, что нужно для запуска на «ультрах», но на странице игры пока это не указано.
«Россия, 1612 год, Смутное время. В стране царит безвластие. Люди голодают. Государство раздирают кровопролитные войны. Главный герой, боярин Юрий Милославский, принимает личное участие в сборе Нижегородского ополчения, в Битве за Москву и в других исторических событиях того времени. Сможет ли Юрий исправить ошибки прошлого, покарать врагов, помочь остановить Смуту и объединить страну?», — говорится в описании проекта.
Предзаказать «Смуту» можно со скидкой за 1612 рублей. Релиз состоится 26 февраля 2024 года.