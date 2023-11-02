Якутская студия Fntastic вернула права на название игры The Day Before и раскрыла дату релиза

«The Day Before предлагает уникальное переосмысленное путешествие в постапокалиптический открытый мир в жанре MMO с элементами выживания, действие которой разворачивается в наши дни после разрушительной глобальной пандемии», — говорится в описании игры.

Российской студии Fntastic удалось отсудить права на название игры в жанре MMO с элементами выживания The Day Before. Тайтл станет доступен в Steam уже 7 декабря.Проект был анонсирован ещё в 2021 году, и должен был выйти 1 марта 2023 года, но за месяц до релиза Valve удалила страницу игры из Steam. Причиной стала жалоба южнокорейской компании, которая выступила правообладателем торговой марки «TheDayBefore» (так называется их календарь).К счастью геймеров, Fntastic удалось отсудить название и вернуть проект в Steam. Запуск игры в раннем доступе состоится 7 декабря 2023 года. Стоимость тайтла составляет 39 евро (~3800 рублей).