Голос Кратоса намекнул на продолжение God of War Ragnarok

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Актер русского дубляжа Михаил Белякович разместил фото, которое, скорее всего, подтверждает выход дополнения к God of War Ragnarok.Свой пост автор оставил «ВКонтакте». На изображении Михаил Белякович находится в студии звукозаписи, а надетые говорят о рабочем процессе. Русский голос Кратоса оставил комментарии, который непрозрачно намекает на озвучание «Бога Войны»: Она... Любимая игра (дополнение). Среди хештегов также отмечен Кратос и озвучка.По некоторым данным инсайдеров DLC должны анонсировать до конца 2023 года. На данный момент официальных анонсов от Sony не было.