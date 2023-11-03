Голос Кратоса намекнул на продолжение God of War Ragnarok

Артем
ertyrt.png

Актер русского дубляжа Михаил Белякович разместил фото, которое, скорее всего, подтверждает выход дополнения к God of War Ragnarok.

Свой пост автор оставил «ВКонтакте». На изображении Михаил Белякович находится в студии звукозаписи, а надетые говорят о рабочем процессе. Русский голос Кратоса оставил комментарии, который непрозрачно намекает на озвучание «Бога Войны»: Она... Любимая игра (дополнение). Среди хештегов также отмечен Кратос и озвучка.

Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым

zfgnfgnz.png

По некоторым данным инсайдеров DLC должны анонсировать до конца 2023 года. На данный момент официальных анонсов от Sony не было.
1
iGuides в Яндекс.Дзен —  zen.yandex.ru/iguides.ru
iGuides в Telegram — t.me/iguides
iGuides в VK —  vk.com/iguides
Источник:
ВКонтакте
Cсылки по теме:
Департамент транспорта Москвы создал карту для Counter-Strike 2. Можно поиграть!
Вымышленные герои и гаджеты, которые не так далеки от реальности
Цены на видеокарты в России взлетят до конца года

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии