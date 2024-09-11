The Elder Scrolls вышла на iOS и Android в совершенно новом воплощении

Артем
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Теперь это не обширная игра с открытым миром, как привыкли видеть ее фанаты «свитков», а бесплатный симулятор строительства и управления.

Судя по всему, на разработку The Elder Scrolls: Castles повлиял успех мобильной Fallout Shelter. Только вместо ядерного убежища нам предстоит отстраивать и облагораживать замок и живущую в нем династию. 

Однако украшением средневековых комнат геймплей не обходиться — вам придется создавать героев, вооружать их легендарным вооружением и латами и отправлять на сражения с классическими противниками вселенной Elder Scrolls. Победа принесет королевству ценные артефакты и славу.

Фанаты тепло приняли The Elder Scrolls: Castles — на старте игра набрала 4,6 балла в App Store и 3,8 балла в Google Play. Часть игроков посчитали новинку куда увлекательнее Fallout Shelter. Без минусов не обошлось —  мобильные «свитки» недоступны в нашем регионе и не переведены на русский язык. Но установить все же можно и мы подскажем как это сделать.

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Владельцам Android-устройств достаточно скачать игру в альтернативном сторе APK Mirror по этой ссылке

Для iOS потребуется установка со сменой региона. Как это сделать — читайте в нашем подробном гайде.


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