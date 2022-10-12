Игры S.T.A.L.K.E.R.

В сеть слили S.T.A.L.K.E.R.:Online. Олдам понравится

Артем
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Игру отменили более 10 лет назад. Теперь в нее может сыграть каждый.

Утечкой поделилось фанатское сообщество «Вестник "Того Самого Сталкера"» в соцсети «ВКонтакте». Браузерная игрушка создавалась в конце 00-х, но впоследствии была отменена в 2011 году. Для разработки GSC Game World разработали собственный движок на основе Adobe Flash для запуска в соцсетях.
 

Энтузиасты самостоятельно доделали проект, так как ее изначальная версия была практически неиграбельной, и выложили в открытый доступ. Но даже данную сборку просто так запустить не получится. Чтобы познакомиться со S.T.A.L.K.E.R.: Online придется найти старую версию mySQL, и заставить флэш плеер работать в браузере или росто качать старую версию Mozilla FireFox с имеющимся Adoba Flash Player.

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Скачать игру и патчи к ней можно по следующим ссылкам:

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Источник:
ВКонтакте
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