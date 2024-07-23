Центробанк высчитывает курсы доллара и евро по-новому. Как именно?

Центробанк разработал новый метод расчёта курсов доллара и евро, сообщают «Ведомости». Курсы определяются на основе информации о внебиржевых сделках между банками, совершённых в течение дня до 15:30 по московскому времени.
Центробанк решил не учитывать все данные от кредитных организаций и исключил экстремальные значения курса, выходящие за рамки среднего диапазона. В частности, 25% самых низких и высоких значений сделок с долларом и евро не будут приниматься во внимание. Этот механизм призван снизить риски манипуляций (например, если два или более игрока заключат между собой сделку такого размера, которая повлияет на курс).
После отбора значений из среднего диапазона Центробанк проведёт их «взвешивание» с учётом объёма транзакции. В результате сделки большего размера окажут большее влияние на официальный курс, чем более мелкие. Центробанк допускает, что на валютном рынке может быть задействовано небольшое количество банков — менее трёх. Если сделки заключаются между двумя игроками, то в расчёте будут учитываться результаты не только текущего, но и предыдущего дня. Результаты сделок будут взвешиваться по объёму за два дня.
Стоимость других валют (кроме китайского юаня) будет устанавливаться на основе курса доллара — с помощью пересчёта через кросс-курс. Центробанк планирует использовать данные об официальных курсах национальных валют, публикуемые центральными банками других стран.
В июне текущего года США ввели санкции против Мосбиржи, после чего биржевые торги долларом и евро были приостановлены. Россияне всё ещё могут покупать иностранную валюту через банки.
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