Wildberries стал брать плату за доставку товаров

Жители нескольких регионов России заметили, что доставка заказов с Wildberries стала для них платной. Ранее они не платили за неё, все товары доставлялись им бесплатно.
Как сообщает сайт 72.ru, это нововведение затронуло Забайкальский край, а также Тюмень и Тюменскую область. Плата за доставку товаров от Wildberries для их жителей составляет от 5 до 3000 рублей в зависимости от веса, габаритов и других параметров.
«Частично платной доставку мы сделали в рамках эксперимента. Действительно, некоторым покупателям теперь предлагается оплатить транспортировку заказа. Что касается Тюмени и Тюменской области, отображение параметров заказа не изменится», — прокомментировала пресс-служба Wildberries.
Ранее мы рассказали о программах лояльности в различных маркетплейсах, работающих в России. Wildberries предоставляет скидку до 5% при оплате с помощью «WB Кошелька», а также начисляет баллы за отзывы к некоторым товарам, а у других площадок есть более интересные предложения, в том числе позволяющие покупать товары почти в два раза дешевле.
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