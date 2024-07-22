Wildberries стал брать плату за доставку товаров

Александр



Жители нескольких регионов России заметили, что доставка заказов с Wildberries стала для них платной. Ранее они не платили за неё, все товары доставлялись им бесплатно.

Как сообщает сайт 72.ru, это нововведение затронуло Забайкальский край, а также Тюмень и Тюменскую область. Плата за доставку товаров от Wildberries для их жителей составляет от 5 до 3000 рублей в зависимости от веса, габаритов и других параметров.

«Частично платной доставку мы сделали в рамках эксперимента. Действительно, некоторым покупателям теперь предлагается оплатить транспортировку заказа. Что касается Тюмени и Тюменской области, отображение параметров заказа не изменится», — прокомментировала пресс-служба Wildberries.

Ранее мы рассказали о программах лояльности в различных маркетплейсах, работающих в России. Wildberries предоставляет скидку до 5% при оплате с помощью «WB Кошелька», а также начисляет баллы за отзывы к некоторым товарам, а у других площадок есть более интересные предложения, в том числе позволяющие покупать товары почти в два раза дешевле.
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