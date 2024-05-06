Apple планирует выпустить MacBook с огромным гибким дисплеем и складной iPhone в ближайшие два года

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Аналитик Haitong International Securities Джефф Пу в своей новой заметке для инвесторов поделился информацией о планах Apple по выпуску складных устройств.По данным инсайдера, Apple начнёт массовое производство 20,3-дюймового устройства с гибким экраном в конце 2025 года, а складного iPhone — в конце 2026.Ранее эту же информацию подтвердили другие источники. Аналитик TFI Securities Мин-Чи Куо уверен, что компания готовит 20,3-дюймовый MacBook со складным экраном, а его выпуск намечен на 2027 год. Глава DSCC Росс Янг также говорил о разработке 20-дюймового складного гибридного устройства, которое может выйти в 2026 или 2027 году.Возвращаясь к заметке Джеффа Пу, стоит отметить, что Apple ускорила работу над складными девайсами. Аналитик указал, что источники в цепочки поставок вовсю готовятся к партнёрству с Apple.Из плохих новостей — складной Mac будет представлять собой новую линейку гаджетов, ориентированную на рынок «ультра-высокого класса». То есть стоить он будет намного дороже любых актуальных MacBook. Вероятно, гибкий iPhone также будет стоить вдвое дороже текущего iPhone 15 Pro Max.